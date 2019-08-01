نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2019

اعتمد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019، وذلك لجميع شهادات المدارس الخاصة والعامة العربي منها واللغات، حيث تقدم للامتحانات الدور الثاني نحو 21720 طالب وطالبة منهم عدد من الطلاب الذين تغيبوا عن الحضور وكان عددهم يبلغ نحو 122 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين نحو 17261 طالباً وطالبة في كافة المدارس الخاصة والعامة.

وقد بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الدور الثاني نحو 92.08% في محافظة الإسماعيلية 2019، وبذلك تأتي نسبة النجاح الكلية للدور الأول والثاني من الشهادة الإعدادية لهذا العام نحو 98.6%، وذلك لجميع المدارس على مستوى محافظة الإسماعيلية وتوابعها، ومن المعروف أنه تم الإعلان عن تنسيق دخول الثانوية العامة لهذا العام لمحافظة الإسماعيلية بمجموع درجات يصل إلى 220 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2019 ( كافة الإحصاءات الخاصة)

وقد أعلنت لجنة النظام والمراقبة بمحافظة الإسماعيلية كافة الإحصاءات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2019، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العام نحو 4401 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور منهم نحو 4328 طالب وطالبة، وكان عدد الطلاب الناجحين يبلغ نحو 3981 بنسبة نجاح تصل إلى 91.98%. بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين بقسم (خاص عربي) نحو 44 وقد بلغ عدد الحاضرين نحو42 وقد نجحوا جميعاً لتصل نسبة النجاح نحو 100%، أما عن قسم (خاص لغات) فقد بلغ عدد المتقدمين نحو 12 طالب وطالبة وقد حضر نحو 10 طلاب وقد نجحوا جميعهم بنسبة تصل إلى 100%، وتقدم عدد 2 طلاب تابعين للدبلومه الأمريكية وقد نجحوا أيضاً، وبذلك فقد تقدم عدد 4459 طالب وطالبة وحضر نحو 4382 ونجح نحو 4035 لكي تصل نسبة النجاح العامة إلى 92.08%، بينما تصل نسبة نجاح الدور الأول والثاني نحو 98.6% وفقاً للإحصاءات كما بالصورة في الأعلى.