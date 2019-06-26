موعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

ننتظر الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 عقب انتهاء أعمال التصحيح، بعد أن انتهت امتحانات الدبلومات الثانوية الصناعية، وقد نقلت جريدة فيتو وكذلك اليوم السابع عن مصادر مسئولة بالتعليم الفني أن نسب النجاح في دبلوم الصنايع فوق المتوسطة وقد تم التصحيح بدون عينة عشوائية هذا العام، كما سار تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2019 حسب جدول زمني محدد، إذ صرح نائب وزير التعليم للتعليم الفني بأن التصحيح قد قارب على الانتهاء، بعدها تبدأ عمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات، وبعدها يبدأ الإعلان عن الطلبة الأوائل، ثم يتم رفع النتيجة على بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية، وذلك آخر الأسبوع المقبل بإذن الله.

ويترقب الجميع ظهور نتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي، إذ يحاول الجميع الحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بإحدى الكليات، لإكمال تعليمهم والحصول على البكالوريوس، وكانت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية قد أعلنت عن استمرار تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2019 بعد عيد الفطر المبارك..

كما كشفت مصادر مسئولة عن:

أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام، مع التأكيد على أن أعمال التصحيح تتم وفق ضوابط محددة وبدقة فى جميع الكنترولات وأيضا خطة زمنية، وبدون أي استعجال حرصًا على مصلحة الطالب.

جدير بالذكر أن شعب ثانوي صناعي هي:

ميكانيكية

مركبات

بحري

كهرباء

نسيج

معماري

خشبي

معدني

تبريد وتكييف

زخرفة

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019

بدأت بالفعل أعمال تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الأسبوع الأول، ومن المقرر أن يستمر التصحيح لما بعد عيد الفطر المبارك، وسوف تعلن نتيجة دبلوم الصنايع عقب انتهاء الامتحانات العملية، وإتمام التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

مرّت الأيام السابقة من امتحانات الدبلومات الفنية بسلام، وقد أكد الطلبة أن الامتحانات جاء سهلًا ومن داخل الكتاب المدرسي، وقد كانت هناك بعض النقاط التي تميز القدرات الخاصة لدى بعض الطلبة،وهذا أمر طبيعي في الامتحانات.

وقت بعض التجاوزات بعض لجان التعليم الفني، إلا أنها لم تؤثر على سير الامتحانات، إذ تشاجر الطلاب مع الممتحنين في لجنة رقم 1034 في مدرسة الثانوية الزراعية برج العرب، وقام على إثرها الطلاب بعمل محضر ضد رئيس اللجنة في الشرطة، وهو ما جعل الإدارة التعليمية ببرج العرب، والتابعة لمحافظة الإسكندرية تقوم بتحويل رئيس اللجنة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شدد المسؤولون في لجان الامتحانات على:

عدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان.

كما لم يتم رصد أي خروج لأسئلة الامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما كان يحدث في بعض الأحيان بالأعوام السابقة.

وقد مر نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد محمد مجاهد على بعض اللجان، وقد وجد حالة من الهرج والمرج ببعض اللجان، مما اضطره إلى إحالة الملاحظين للتحقيق، كما أنه اكتشف وجود هواتف محمولة مع الطلاب داخل اللجنة الإمتحانية، وعليه فقد تم تحرير محاضر غش لهم.

تقرّر حرمان الطلبة الذين تم ضبطهم ومعهم هاتف محمول، وذلك فيما يعرف بالغش الألكتروني، وقد تم حرمانهم من الامتحانات ذلك العام، وكذلك الطلبة الذين قاموا بتصوير أجزاء من ورقة الأسئلة أثناء لجنة الامتحانات.

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019

يمكنكم أعزائي الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 فور ظهورها، من خلال بوابة التعليم الفني، وهو الموقع الرسمي المعتمد للحصول على النتيجة، وعليكم التأكد من الحصول على الرقم السري والكود الخاص بكم من المدرسة المقيدين بها، وحين ظهور النتيجة سنوافيكم بالروابط الرسمية المتاحة، وحتى ظهور روابط أخرى يمكنكم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتائج الدبلومات. كتابة رقم الجلوس واختيار الشعبة. الضغط على بحث، وستظهر لك النتيجة.

كما يمكنكم من خلال الرابط السالف ذكره الحصول على :

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القاهرة

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الجيزة

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الأسكندرية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القليوبية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الشرقية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة دمياط

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الاسماعيلية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة السويس

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بورسعيد

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة شمال سيناء

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة جنوب سيناء

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحر الأحمر

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسوان

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة قنا

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة سوهاج

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسيوط

نتيجة دبلوم الصنابع محافظة الفيوم

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بني سويف

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الغربية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة مطروح

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الوادي الجديد

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحيرة

أخبار نتيجة الدبلومات الصناعية

تسير عمليات التصحيح على قدم وساق ويتوقع أن تكون قد أنجزت قبل انتهاء ذلك الأسبوع حسبما صرح مجاهد محمد مجاهد، بعدها تبدأ المراجعة ورصد وتجميع الدرجات، وستظهر النتيجة في موعدها آخر يونيو بإذن الله.

وجدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 700 ألف طالب قاموا بتأدية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، والتي بدأت يوم 18 مايو.

تمتلك الامتحانات العملية نسبة 40% من الدرجات بالنسبة للدبلومات العامة، و50% من الدرجات للعليم المزدوج، وتختلف الامتحانات العملية من شعبة إلى أخرى، وتختلف الفترة الزمنية التي تستغرقها، وتتراوح بين ساعة وست ساعات لبعض المواد لبعض التخصصات.

يمكنك بعد معرفة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي التعرف على المعاهد العليا الهندسية وغيرها من الكليات والمعاهد التي يمكنك التقدم لها في تنسيق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا الرابط، وذلك حتى يمكنك استكمال مشوار التعليم الجامعي، ولكن يجب التأكد من حصولك على الحد الأدنى حتى يمكنك التقدم لتلك الكليات والمعاهد.

ويمكنك أيضا:

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي

خبر سار لطلاب دبلوم الصنايع

صدر قرار جمهوري رقم 72 لعام 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حسبما أفاد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، الذي أكد أن الجامعات التكنولوجية هي ما قد يغير مسار التعليم الفني بأكمله، لأنها ستضع امتدادًا للتعليم الثانوي الفني في مصر.

وقد فتحت وزارة التربية والتعليم باب الترشيح للمعلمين في الجامعات التكنولوجية، إذ أن هناك خطة شاملة للنهوض بالتعليم الفني، وبحيث تكون الجامعات التكنولوجية إكمالًا للمسار التعليمي الخاص بطالب الدبلومات الفنية.

كليات التعليم الصناعي بالجامعات المصرية

هناك كليات للتعليم الصناعي بجامعة قناة السويس وجامعة حلوان، وكذلك جامعة بني سويف وجامعة سوهاج، إذ تحتوي تلك الجامعات على أقسام للميكانيكا والكهرباء والإنشاءات والعديد من التخصصات وذلك على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على المزيد من خلال:

خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني

وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى تطوير التعليم الفني، والارتقاء بمستوى الطلبة، وتأهيلهم بحيث يكونوا قادرين على العمل في دول مثل ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهلهم شهاداتهم وقدراتهم إلى ذلك.

وقد أجرى الدكتور محمد محمد مجاهد اليوم عددا من الامتحانات مع كبرى قيادات الوزارة والمسئولين بالتعليم الفني، وذلك للتأكيد على منهجية الجدارات المهنية في مناهج التعليم الفني.

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