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نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني
نتيجة الدبلوم الفني التجاري

نتيجة الدبلوم الفني التجاري باقي أيام قليلة عن ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري وأيضا نتيجة نظام الخمس سنوات بعد أن أدى الطلاب فترة امتحانات التي شهدت استقرار ونظام أشاد به الأستاذة والمراقبين كما صرح وكيل الوزارة أن سير امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات التي لم تشهد أي تسريب أو غش جماعى أو مشاكل من الطلاب وحافظ الجميع على نظام سير الامتحانات كما عبر الطلاب عن فرحتهم بسهولة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط لذلك ينتظر إعلان النتيجة جميع الطلبة والطالبات بفارغ الصبر ليرى نتيجة الجهد والتعب طوال العام راجين من الله عز وجل التوفيق والنجاح بأعلى الدرجات للحصول على شهادة التخرج ونقدم لكم من خلال هذا المقال مواقع نتائج الامتحانات التي تشمل وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية ومديرية التربية والتعليم  والبوابة المصرية للتعليم الفنى.

نتيجة الدبلوم الفني التجاري.

من المنتظر أن يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية الوزير “طارق شوقي” عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات التي تشير بعض التقارير إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام الدراسي عن باقي السنين الماضية ثم بعد ذلك تقوم الوزارة برفع النتيجة على البوابة الإلكترونية لإعلان النتيجة على الإنترنت لجميع المحافظات  (القاهرة – الجيزة الاسكندرية – المنيا – أسيوط – سوهاج – بنى سويف – قنا – الاقصر – اسوان – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ –  – الفيوم – دمياط – السويس – الاسماعيلية – بورسعيد – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء).

نتيجة الدبلوم الفني التجاري

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني التجاري.

بعد أن انتهت طلبة وطالبات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق جدول امتحانات الوزارة لجميع الأقسام بجميع محافظات مصر،  أفاد مصدر عن اقتراب معرفة نتيجة شهادة الدبلوم في الأيام القادمة والتي ينتظرها أعداد كبير من الطلبة والطالبات نظرا لكثرة أعداد الملتحقين بالدبلومات الفنية ولمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية.
تستطيع الحصول على نتيجة الدبلوم الفني التجاري من خلال موقع بوابة التعليم الفني— من هنا.
كما يمكنكم معرفة النتيجة ————— من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي).

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) نهاية الشهر الجاري ثم ترفع النتائج على الموقع الإلكتروني لتصبح متاحة لجميع الطلاب.
نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني
اعرف نتيجة
الثانوية العامة		 هنا نتيجة
الدبلومات الفنية		 الثانوية العامة
برقم الجلوس		 نتيجة الثانوية
الازهرية

نتابع معكم نتيجة الدبلومات الفنية fany.emis.gov.eg الفصل الدراسي الثاني 2019”، كما سنتابع نتائج التعليم الفني بجميع الأقسام والشعب بجميع المحافظات المصرية, في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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