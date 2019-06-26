نتيجة الدبلوم الفني التجاري الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلوم الفني التجاري باقي أيام قليلة عن ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري وأيضا نتيجة نظام الخمس سنوات بعد أن أدى الطلاب فترة امتحانات التي شهدت استقرار ونظام أشاد به الأستاذة والمراقبين كما صرح وكيل الوزارة أن سير امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات التي لم تشهد أي تسريب أو غش جماعى أو مشاكل من الطلاب وحافظ الجميع على نظام سير الامتحانات كما عبر الطلاب عن فرحتهم بسهولة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط لذلك ينتظر إعلان النتيجة جميع الطلبة والطالبات بفارغ الصبر ليرى نتيجة الجهد والتعب طوال العام راجين من الله عز وجل التوفيق والنجاح بأعلى الدرجات للحصول على شهادة التخرج ونقدم لكم من خلال هذا المقال مواقع نتائج الامتحانات التي تشمل وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية ومديرية التربية والتعليم والبوابة المصرية للتعليم الفنى.
نتيجة الدبلوم الفني التجاري.
من المنتظر أن يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية الوزير “طارق شوقي” عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات التي تشير بعض التقارير إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام الدراسي عن باقي السنين الماضية ثم بعد ذلك تقوم الوزارة برفع النتيجة على البوابة الإلكترونية لإعلان النتيجة على الإنترنت لجميع المحافظات (القاهرة – الجيزة الاسكندرية – المنيا – أسيوط – سوهاج – بنى سويف – قنا – الاقصر – اسوان – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – – الفيوم – دمياط – السويس – الاسماعيلية – بورسعيد – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء).
رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني التجاري.
بعد أن انتهت طلبة وطالبات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق جدول امتحانات الوزارة لجميع الأقسام بجميع محافظات مصر، أفاد مصدر عن اقتراب معرفة نتيجة شهادة الدبلوم في الأيام القادمة والتي ينتظرها أعداد كبير من الطلبة والطالبات نظرا لكثرة أعداد الملتحقين بالدبلومات الفنية ولمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية.
تستطيع الحصول على نتيجة الدبلوم الفني التجاري من خلال موقع بوابة التعليم الفني— من هنا.
كما يمكنكم معرفة النتيجة ————— من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي).
|اعرف نتيجة
الثانوية العامة
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الدبلومات الفنية
|الثانوية العامة
برقم الجلوس
|نتيجة الثانوية
الازهرية
نتابع معكم نتيجة الدبلومات الفنية fany.emis.gov.eg الفصل الدراسي الثاني 2019”، كما سنتابع نتائج التعليم الفني بجميع الأقسام والشعب بجميع المحافظات المصرية, في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
رقم جلوس 3248222مركز أجا دقهليه
تمام استاذ كمال
دبلوم تجاره محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 3421926
ان شاء الله أول ما تظهر النتيجة
نوال محمد عبدالباسط
رقم الجلوس 3030340
تمام فور ظهور النتيجة
دا رقم الجلوس ٣٦١٥٧٥٥ نتيجه دبلوم التجاره شعبه ادراه
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 3063646 الواتس01005461673
عايز هعرف نتيجه دبلوم تجارة شعبه ادارة
رقم الجلوس. 3604249
حاضر ان شاء الله فور ظهور النتيجة سنرسلها لحضرتك
عاوزة اعرف نتيجه الدبلوم التجارة 20119
حاضر أول ما تظهر النتيجة
عاوزة اعرف النتيجه
رقم الجلوس2702596
أول ما تظهر سنرسل لكي النتيجية
عوين نعرف النتجه هتظهار امته
ممكن على اخر الشهر
رقم جلوس ٣٥٠٣٨٨٠ شعبه تسويق
وعزة النتيجة 3536199
عايز اعرف النتيجه
رقم الجلوس 3600021
دبلوم تجاره بني سويف
عايز اعرف النتيجه دبلوم تجارة شعبه تأمينات
رقم الجلوس 3590403
لو سمحت عايزه اعرف النتيجة تالته دبلوم تجاره شعبه تسويق رقم الجلوس 3376970
عايزه اعرف النتيجة تالته دبلوم تجاره شعبه تسويق رقم الجلوس بتاعي 3376970 َمحافظه الشرقيه
لو سمحت عاوزه اعرف النتيجه بتاعتي دبلوم تجاره شعبة اداره رقم جلوسي 3253423
عايز اعرف نتيجه دبلوم تجاري كفرتصفا
دبلوم تجاره شعبه تسويق
رقم جلوسي٣٣٨٨٦١٦
عايزه اعرف نتيجه الدبلوم امتا
صناعي
ثلاث سنوات
الاسم مريم عمرو عبدالخالق عبدالوهاب
رقم الجلوس 2075217
من القاهرة مدرسة السلام الصناعية بنات
ان شاء الله أول ما النتيجة تظهر
عايز نتيجه دبلوم تجاره شعبه تسويق
عاوز اعرف نتيجة دبلوم التجاره قسم تسويق بسوهاج لسنة 2019
تمام ابعت رقم الجلوس
عايز اعرف نتيجة الدبلومات التجارى بالاقصر ظهرت ولا لا
محمد مختار خلف جابر
رقم الجلووس 3649910
بني سويف.الفشن
اعاوذ اعرف شهاده الصف الثالث التجاري محافظه دمياط ظهر ولالا
لسة مظهرتش ممكن تبعتي رقم الجلوس وفور ظهورها سنرسل لكي النتيجة
رقم الجلوس 3032852
عايزه اعرف نتيجه دبلوم التجاري فا الجيزه 2019العياط الثانويه التجاريه
سيتم ارسالها لك فور ظهور النتيجة
هتظهر امتا النتيجه
عايزه أعرف نتيجة الدبلون الدقهلية ظهرت ولا لا
عاوزه اعرف نتيجه دبلوم التجاره بالبحيره لسنه 2019 شعبه اداره اعمال
حاضر أول ما تظهر النتيجة– ابعتي رقم الجلوس
دا رقم الجلوس٣٠٧٥٦٣٧نتيجه دبلوم التجاره شعبه تسويق