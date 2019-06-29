أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في مصر بنظامي 3 و5 سنوات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني – بوابة التعليم الفني

من المنتظر رفع الستار الآن عن وجه نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في مصر، وهذا الأمر سوف يتم فور اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة أو هذة اللحظة هي لحظة الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجاري 2019 في مصر عبر الرابط الخاص بموقع بوابة التعليم الفني في مصر، ولذا يجب وباستمرار تواجدك من الآن على ذلك الموقع، مع العلم بأن الرابط متواجد أدنى المقال ليتم الحصول بكل يسر وسهولة على نتيجة الدبلوم التجاري 2019 في مصر، مع العلم أيضاً بأن نسبة النجاح الخاصة بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بنظام الـ 3 سنوات بلغت نحو الـ 53.17% ونظام الـ 5 سنوات قد بلغت نحو الـ 77.73%.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بنظامي الـ 3 والـ 5 سنوات في مصر:

صارت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في مصر محل اهتمام كبير جداً وبالأخص من جهة الفتيات، وهذا لأن العديد من طلابها يعد من الإناث، ولكي يتم الاطمئنان، يأتي نائب وزير التربية والتعليم عن التعليم الفني، مؤكداً لكافة الطلاب والطالبات بهذة الفرقة الدراسية، بأن جميع القائمين على هذة العمليات قد إنتهوا من كافة العمليات التصحيحية لأوراق الامتحانات الخاصة بهم جميعاً، والآن جاري عملية الرصد للدرجات الخاصة بالمواد الدراسية لهم، ومن هنا يتم بعد ذلك تقديم النتائج للاعتماد من السيد الوزير، ومن المحتمل أن يكون يوم 30 يونيو الجاري، ليتم الإعلان عن العد التنازلي لظهور نتيجة الدبلوم التجاري 2019 في مصر.

ننشر الرابط الخاص موقع بوابة التعليم الفني:

يعتبر المسؤول الأول والأخير هذا العام في مصر عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 هو موقع بوابة التعليم الفني، كما تعودنا في الأعوام العديدة السابقة، ولهذا تتواجد حالة من التوتر والترقب لدي جميع طلاب تلك المرحلة لكي يطمئنوا على المستقبل التعليمي القادم لهم لمعرفة موعد النتيجة، كما أن ذلك الموقع يعمل على نقل كافة الأخبار من الكنترولات مباشرةً وأيضاً موعد الظهور لكافة نتائج التعليم الفني في مصر 2019 بعد اعتمادها.

• شروط معادلة كلية التجارة 2019 بجامعة القاهرة لـ طلاب نتيجة الدبلومات التجارية 2017 من هنـــــا.

• رابط بوابة التعليم الفني 2019 حالة الظهور للنتيجة قريباً من هنـــــــــــــــا.

• نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول “تجاري وزراعي وصناعي وفندقي” من هنــــــــــــا قريباً.

← إقرأ أيضاً: