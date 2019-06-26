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نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى

نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى ينتظرها جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي وأيضا نظام الخمس سنوات لما لها من أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور فهي تعد نهاية التعليم وشهادة التخرج التي سيعمل بها الطالب وبها يستطيع الحصول على العمل الذي كان يسعى إليه وأدى الطلاب فترة الامتحانات بدون حدوث أي مشاكل أو شكاوى من أسئلة الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط, كما نجحت وزارة التربية والتعليم في إدارة سير الامتحانات كما أشادت بسلوك الطلاب المشرف مشيرة أنها لم تشهد أي تسريب أو غش جماعى يعطل سفو الامتحانات كما كان يحدث فى الأعوام الماضية.

نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى.

يهتم عدد كبير من الأسر المصرية بنتيجة الدبلومات الفنية بشكل عام نظرا لوجود ما يقارب 580 ألف طالب وطالبة فى هذه الشهادة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات عقب أجازة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر التي تشمل كلا من  (القاهرة – الجيزة الاسكندرية – المنيا – أسيوط – سوهاج – بنى سويف – قنا – الاقصر – اسوان – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ –  – الفيوم – دمياط – السويس – الاسماعيلية – بورسعيد – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء) سوف يتم نشر درجات شهادة الدبلومات عبر بوابة الثانوي الفني وكذلك عبر البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج برقم الجلوس.

نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي

تعمل حاليا جميع الإدارات التعليمية على إنهاء مراجعة وتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات بنظام الـ 3 سنوات ونظام 4 سنوات ليتم رفعها إلى وزير التربية والتعليم, “طارق شوقي” لكي يعتمدها ثم تعلن على مواقع الأنترنت الخاصة بالنتائج وتشير التقارير الأولية إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة. كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي)
تستطيع الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الصناعي من خلال موقع بوابة التعليم الفني— من هنا.
كما يمكنكم معرفة النتيجة ————— من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي).

بوابة التعليم الفني

طريقة الاستعلام عن نتائج  الثانوي الفني

  • الدخول على بوابة الثانوي الفني
  • يتم ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
  • ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
  • يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) نهاية الشهر الجاري ثم ترفع النتائج على الموقع الإلكتروني لتصبح متاحة لجميع الطلاب.
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني
اعرف نتيجة
الثانوية العامة		 هنا نتيجة
الدبلومات الفنية		 الثانوية العامة
برقم الجلوس		 نتيجة الثانوية
الازهرية

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟.

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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