من المقرر أن تظهر نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019 من خلال بوابة التعليم الفني، خلال أيام من الآن بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة دبلوم الزراعة من المقرر ظهورها آخر الأسبوع الجاري، وقد بدأت عمليات التصحيح 24 مايو الماضي، ومن خلال مقالنا يمكنكم معرفة نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019، إذ بدأت الامتحانات العملية يوم 12 مايو، في حين بدأت الامتحانات التحريرية 18 مايو وانتهت 1 يونيو الماضي، وحسب تصريحات الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، وبعد انتهاء التصحيح تبدأ عملية المراجعة وتجميع ورصد الدرجات، وبعد الإعلان عن أسماء الطلبة أوائل الدبلومات الفنية، يمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن شهادة الدبلومات الفنية الصف الثالث الدور الأول، وستكون متاحة على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وقد تناقل بعض الطلبة أخبار حصول البعض على نتيجتهم من الكنترول الدبلومات الفنية، وهذا يعني أن ظهور النتيجة قد بات وشيكًا، ويبلغ عدد طلاب دبلوم الزراعة المتقدمين لآداء امتحانات الدبلوم الزراعي 98575 ألف طالبا على مستوى الجمهورية، سيتم إجراء الاختبارات لهم في 82 لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية، فتابعوا معنا السطور التالية للتعرف على أخبار نتيجة امتحانات الدبلوم الفني الزراعي 2019، وقد أعلن مصدر مسئول عن:

نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى

نقدم لكم آخر أخبار نتيجة دبلوم الزراعة، إذ تم رصد تجاوزات في عدد من لجان التعليم الفني بلغ عدد 68 حالة، وقد تم التعامل معها جميعًا بشكل قانوني، وقد اختلفت الحلات بين حالات غش وحيازة هاتف وحيازى سلح أبيض، وانتحال مواطن صفة لطالب وقيامه بآداء الإمتحان بدلًا من الطالب.

وقد أعلنت جهات مسئولة أن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي سيتم الإعلان عنها آخر الأسبوع، إذ تتم عمليات التصحيح والمراجعة وفق جدول زمني محدد بمنتهى الدقة، وتجدون أسفل المقال رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة.

ومن خلال هذا المقال تحظون بمتابعة حصرية ودقيقة لأخبار امتحانات الدبلومات الفنية، وتصحيح أوراق الإجابات،فتابعوا معنا.

كما يمكنكم من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي الحصول على شهادة دبلوم الزراعة برقم الجلوس :

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة القاهرة.

نتيجة دبلوم الزراعة محافطة الجيزة.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الأسكندرية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة البحيرة.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة كفر الشيخ.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الغربية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة المنوفية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الشرقية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة دمياط.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة بورسعيد.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة السويس.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الاسماعيلية.

نتيجة دبلوم الزراعة شمال سيناء.

نتيجة دبلوم الزراعة جنوب سيناء.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة البحر الأحمر.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الوادي الجديد.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة قنا.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة أسوان.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة سوهاج.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة أسيوط.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة بني سويف.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة محافظة الفيوم.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة المنيا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019 من خلال بوابة التعليم الفني، وذلك خلال الايام القادمة للحصول على شهادة دبلوم الزراعة برقم الجلوس لجميع المحافظات، إذ يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به، واختيار الشعبة، بعدها تظهر النتيجة، كما يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال رابط نتائج الدبلومات 2019.

ونود أن ننوه على الطلبة والطالبات بضرورة الحفاظ على رقم الكود والرقم السري الذي يتسلمه الطالب من المدرسة التي ينتمي إليها، وقد بدأت الامتحانات العملية، والتي لها 40% من الدرجات بالنسبة للدبلومات العامة، و50% من الدرجات بالنسبة للتعليم المزدوج.

بوابة التعليم الفني

وقد وقعت بعض التجاوزات في امتحانات الدبلومات الفنية، نذكر منها ما حدث في اللجنة رقم 1034 مدرسة الثانوية الزراعية برج العرب، إذ وقعت مشاجرة بين الطلبة والممتحنين، وقد تطور الأمر حتى أن الطلاب قد قاموا بتحرير محضر ضد رئيس اللجنة، وبعدها تم تحويل رئيس اللجنة إلى الشئون القانونية.

أخبار امتحانات دبلوم الزراعة 2019 لحظة بلحظة

يمكنكم الاستعلام عن ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2019، وذلك حتى تصل إلى مقعدك في الامتحانات بسهولة ويسر من خلال إدخال الكود والرقم السري.

ومن خلال هذا المقال تحظون بمتابعة مستمرة لأخبار نتيجة الدبلوم الزراعي لحظة بلحظة،إذ أكد محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني على:

تم التشديد والتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقد أعلن محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن قرب انتهاء عمليات التصحيح، وعلى أن يتم بعدها مراجعة وتجميع الدرجات ثم رصدها، تمهيدًا للإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية، ليتم بعدها رفع النتيجة على مواقع بوابة التعليم الفني بحيث تكون متاحة لجميع طلبة وطالبات الدبلوم الزراعي والدبلومات الفنية بأقسامها.

وحتى الآن لا توجد أي شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية والدبلوم الزراعي، وقد مرت الأيام السابقة مع اهتمام مسئولي التربية والتعليم في جميع المحافظات، بالمرور بأنفسهم على لجان الامتحانات للتأكد من سير العمل بشكل صحيح ومنضبط.

طريقة تقديم التظلمات على نتيجة الدبلوم الزراعي

بعد إعلان نتيجة الدبلوم الفني الزراعي، يتم الإعلان عن فتح باب التظلمات، ويمكنك تقديم تظلم من خلال اتباع الخطوات التالية.

تسديد حوالة قيمتها 100 جنيهًا عن كل مادة ترغب في التظلم على نتيجتها، وذلك على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي أو بنك مصر. تقديم طلب تظلم على المادة التي يرغب الطالب في التظلم على نتيجتها، ومعه إيصال تسديد الحوالة، من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وزارة التربية والتعليم وتطوير التعليم الفني في مصر

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة شركة أمازون، وكذلك البنك الدولي، منحة في التكنولوجيا التطبيقية للطلبة والمعلمين، يستفيد منها 300 طالب و500 معلم، ولا زال باب التقدم مفتوح، وهي تعزز فرص الطلبة في الحصول على فرص عمل جيدة.

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني، قام الدكتور طارق شوقي بتوقيع اتفاقيات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبحضور ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بحيث يكون الطلبة خريجي مدارس الدبلومات الفنية مؤهلين لسوق العمل في دول مثل ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهلهم شهادتهم إلى ذلك.

الجامعات التكنولوجية مسار جديد للتعليم الفني

صدر عن رئيس الجمهورية قرار جديد يهم جميع طلبة الدبلومات الفنية، إذ تقرر إنشاء الجامعات التكنولوجية لخلق مسار جديد للتعليم الفني، وقد أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار عن قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 3 يونيو الجاري.

وقد بدأت إجراءات الإنشاء، إذ تم فتح باب الترشيحات على موقع وزارة التربية والتعليم، إذ سيتم التعيين من بين المرشحين، وسيتم استخدام أحدث التكنولوجيا في تعليم الطلاب، والاستفادة من التجربة الألمانية وكبرى الدول الصناعية في هذا المجال.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

يمكنك معرفة الحد الأدنى للكليات والمعاهد المختلفة من خلال الرابط السابق وفقًا لتنسيق العام السابق، كما يمكنك معرفة طريقة تسجيل رغباتك بالتنسيق من خلال الخطوات التي نقدمها لك على هذا الرابط، وبذلك نكون قد قدمنا لكم أعزائنا الطلبة كل ما يلزمكم.

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