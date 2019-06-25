نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 الدور الأول برقم الجلوس| اعرف نتائج الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني للنتائج

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 الدور الأول برقم الجلوس المنتظر ظهوره من قبل طلاب التعليم الفني، والذي ينتظر ظهوره نهاية هذا الشهر الجاري، أو بداية شهر يوليو 2019، وذلك حسب تصريحات مصادر في التعليم لجريدة اليوم السابع، حيث أكدت بأن أوراق تصحيح الدبلومات الفنية 2019 بشكل عام لم تنتهي بعد ومازالت مستمرة، وستظهر نتيجة الثانوي الصناعي برقم الجلوس على المواقع الرسمية للنتيجة، وهي بوابة التعليم الفني، وبوابة مركز المعلومات التي تتبع وزارة التربية والتعليم، وستظهر النتيجة فور الانتهاء من التصحيح وتجميع النتائج في جميع المحافظات، وتحديد نسبة النجاح العامة، كما سيتم تحديد أوائل الدبلوم الفني قبل الاعلان الرسمي عن النتيجة، وينتظر الطلاب ظهورها بحماس كبير فهي لها دور هام، في تحديد مستقبل الطالب وتوجيه إلى مرحلة تعليمية أخرى، سواء الجامعات الحكومية أو المعهد الفني للقوات المسلحة أو الجامعات التكنولوجية، وكلا واحدة لها شروط معينة للدخول، وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بشكل أسرع، يرجى تعليق أسفل هذا الموضوع به رقم الجلوس، وسنخبركم بالنتيجة فور ظهورها لذلك من الأفضل حفظ هذه الصفحة للرجوع لها مرة أخرى عند ظهور النتيجة.

ويحتوي قسم الثانوي الصناعي على أقسام متعددة، لها فائدة كبيرة في كل المجالات، مثل الكهرباء، الإلكترونيات، الزخرفة، المركبات، والمنسوجات، ويحظى التعليم الفني باهتمام خاص من الدولة المصرية، نتيجة للفائدة التي يقدمها للبلد ومستقبلها، ويمكن الدخول إلى كلية الهندسة بعد عمل المعادلة والنجاح بها، ولذلك يطمع جميع طلاب الثانوية الفنية إلى تحقيق النجاح والتفوق، وأدى ما يقرب من 476217 طالب وطالبة الامتحانات.

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 الدور الأول

تأخذ عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوي الصناعي وكل الشعب، الكثير من الوقت نتيجة الاهتمام بالدقة والشفافية، وأيضا بعد الانتهاء من التصحيح ووضع الدرجات، يتم مراجعة الدرجات والنتائج مرة أخرى، لضمان أن كل طالب يأخذ حقه ودرجاته المستحقة، وستظهر نتيجة دبلوم 3 صناعة على المواقع الرسمية لظهور النتيجة، مع الدرجات والمجموع الكلي للطالب، وهي ستظهر على موقع واحد لجميع المحافظات.

نتيجة الثانوي الصناعي محافظة القاهرة. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة الإسكندرية. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة الجيزة. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة الغربية. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة القلويبية. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة الشرقية. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة المنيا. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة أسيوط. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة كفر الشيخ. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة أسوان. نتيجة الثانوي الصناعي محافظة الأقصر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نهاية الشهر الجاري شهر يونيو 2019، وبحد أقصى أول أسبوع من شهر يوليو القادم، حيث يأخذ تصحيح الامتحانات الكثير من الوقت لتحري الدقة والشفافية، ولكن تم ظبط بعض حالات الغش تنوعت ما بين انتحال شخصية طالب، وحيازة الهواتف المحمولة للغش، ونكتب لكم نتجية دبلوم الصف الثالث الصناعي 2019 في جميع الأقسام” الزخرفة، المنسوجات، الكهرباء، معماري، خشبي، بحري، ميكانيكا، تبريد وتكييف”، وعند ظهور النتيجة رسمية يمكنك تقديم تظلم على النتيجة، في حالة كانت الدرجات أقل مما تستحقه، فتقوم بتحويل حوالة مالية بقيمة 100 جنيه على صندوق دعم التعليم، من خلال بنك مصر أو البنك الأهلي، وبعدها يذهب الطالب إلى مديرية التربية والتعليم لتقديم التظلم مع الحوالة، وتتم مراجعة أوراق الامتحانات مرة أخرى، وتحتسب الدرجات الزائدة للطالب في النتيجة.

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شروط الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الانضمام إلى المعهد الفني للقوات المسلحة، ويستقبل المعهد كل عام ما يقرب من 2000 طالب، ولكن له شروط معينة للالتحاق به وهي:

حسن السير والسلوك للطالب.

حسن سيرة العائلة.

أن يكون والد ووالدة الطالب مصريين.

بالنسبة إلى طلاب الثانوية الصناعية لا يقل المجموع عن 75%، وقد يختلف هذا الشرط في هذا العام أو يبقى كما هو.

لطلاب الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات، لا يقل عمرهم عن 22 عاما.

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2019 الدور الأول

نقدم لكم روابط نتيجة الدبلوم الفني 2019، وهي المواقع الرسمية لمعرفة النتيجة، وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس كالتالي:

وسنتابع معكم بشكل مستمر موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 برقم الجلوس الدور الأول، ونتمنى لكم النجاح والتفوق، وكما ذكرنا سابقا يمكنكم كتابة رقم الجلوس في التعليقات للحصول على النتيجة.

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