نتيجة الدبلوم الصناعى 2019 برقم الجلوس والاسم من بوابة التعليم الفنى لنتائج الدبلومات الصناعية الفنية 2019

اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الدبلوم الفني الصناعي على مستوي الجمهورية، حيث يعتبر هذا القسم الكبير والمهني يضمن العديد من التخصصات المتنوعة المهنية، التي تهم الطالب المصري بمختلف المدارس، ومن خلال متابعتنا المستمرة لكي نوفر على طلاب الدبلومات الصناعية الفنية 2019 الوقت والجهد سنرفق لكم رابط موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية فرجاء تابعونا .

نتيجة الدبلوم الصناعى برقم الجلوس

يستحوذ قسم الصناعي الكثير من طلبة وطالبات على مستوي الجمهورية المصرية، حيث يشمل العديد من الأقسام التعليمية، فهناك طلاب منضمين إلي التعليم الصناعي الميكانيكي والمركبات والكهرباء والنسيج والمعماري وقسم التبريد وتكييف الهواء والزخرفة والخشبي والمعدني، حيث أكدت الوزارة التعليمية المصرية، بانه يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال رقم الجلوس الخاص بهم، كما يمكن متابعة نتائجهم من خلال الدخول على البوابه المصريه للتعليم الفنى الإلكترونية على شبكة الأنترنت فور اعتمادها رسميا وظهورها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة .

من خلال الدخول على رابط موقع بوابة التعليم الفني ، يمكنكم استخراج نتائج الدبلومات الفنية عن طريق رقم الجلوس، في كافة محافظات مصر، حيث ستقوم الوزارة بإتاحة النتائج نهاية العام الدارسي 2019 في جميع المدارس فور ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية رسميا على شبكة الأنترنت .

لجان التصحيح قد شرفت على الاقتراب نهائيا من تجميع درجات أوراق الإجابات، وسوف تقوم بإرسال الخطابات المسجلة إلي الإدارة التعليمية المركزية التابعة للوزارة التربية والتعليم، من اجل اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم المصري، حيث يمكنكم تسجيل رابط موقع البوابة المصرية للتعليم الفني على جهازك الشخصي، حتي يسهل الأمر عليكم، فور اعتماد النتيجة على مستوي الجمهورية .

بوابة التعليم الفنى الصناعى 2019

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف تعتمد النتائج الدبلومات رسميا على البوابة الإلكترونية التي رفقناه رابطها بعالية، حيث يمكنكم الدخول على موقع الوزارة الرسمي، وكتابة رقم الجلوس واختيار القسم الذي تنتمي إليه، من اجل استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس .

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