نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات شعب تجاري -صناعي – مهني – زراعي

يعيش الآن طلاب المدارس الفنية فترة عصيبة في ظل إجراء حالياً امتحانات الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب {تجارى-صناعي-زراعي } ويتم الاستعلام من خلال رقم جلوس الطالب على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وتتم عملية استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2019 إلكترونياً عبر نافذة بوابة التعليم الفني، كما يقدم موقع اليوم السابع بنشر نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها وظهورها رسمياً.
ونظراً إلى قلق طلاب الدبلومات الفنية وذويهم عقب الانتهاء من اداء اختباراتهم الترم الثاني لهذا العام، سوف تتزايد بشكل واضح عمليات البحث على مستوي المحافظات لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، لذا سنوفيكم بتحديث ومتابعة مستمرة فورانتهاء طلابنا من خوض امتحاناتهم في حال ظهور النتائج سواء من نتيجة الدبلوم الفني التجاري وكذلك نتيجة الدبلوم الفني الصناعي ونتيجة الدبلوم الفني الزراعي بالإضافة إلى الدبلوم الفني الفندقي.
نترقب خلال الأيام القليلة القادمة اعتماد وظور الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب والأقسام.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
ويذكر أن الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم قد اعتمد مؤخراً جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019، والذي اثني عليه طلاب الدبلومات عن كل الفترات الفاصلة بين كل امتحان والأخر، ومن جهته أكد الجيوشى أن تم إجراء اجتماعاً لمناقشة الجداول المقترحة، لكي تتوافق مع جميع طلاب الدبلومات الفنية لكافة الشعب.
اعرف حالا نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس شعب (زراعي، فندقي، تجاري، صناعي، تمريض)
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 جميع المحافظات
وجاري البحث حالياً لإضافة روابط جميع محافظات الجمهورية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 وتيسير الأمور على طلابنا وفي حال عدم القدرة في إجادها يمكن للطلاب جميع الشعب ترك تعليق يحمل رقم الجلوس للمساعدة في استخراج نتائجهم واخيراً ندعوا من الله توفيق جميع طلابنا.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة القاهرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الجيزة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الشرقية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الغربيه
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الاسكندرية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة المنيا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة دمياط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الفيوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة سوهاج
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة قنا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة اسوان
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الاقصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الوادي الجديد
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة شمال سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة جنوب سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019بمحافظة كفر الشيخ
التعليقات
حسين زايد قطب علي
مدرسة الوسطى الثانويه الصناعيه بنين
رقم الجلوس هو 214017
عبد الحميد السيد احمد احمد ٢٦٢٥٥٥٦ زخرفه قرار بلطيم كفر الشيخ
عبد الحميد السيد احمد احمد٢٦٢٥٥٥٦ صنايع قسم زخرفه قرار بلطيم كفر الشيخ
محمد خالد فتح الله نجيب
رقم الجلوس ٧١٠١
احمد جميل عبد الهادي السيد شعبان
الصف التالت الزراعي 4114281
حسن حسن حسن العزب دمياط مدرسه ميكانيكيه عسكرية نظام 3 سنين رقم جلوس 2324812
مـحآفظـة قنآ 2990260
عوزه نتيجه دبلوم صنايع
الاسم ياسمين عصام عابدين
رقم الجلوس 3747285
المحافظة سوهاج مركز جرجا
رقم التليفون 01032203727
مصطفي حسن مصطفي منصور 2868273
اولى صناعه محافظة بنى سويف مركزسمسطا رقم جلوس339
الاسم عبدالرحمن صابر موسى رقم الجلوس
3004040
غادة مجدى عثمان رقم الجلوس 2197716
رقم الجلوس هو527
نتيجه ثانوي تجاري مدرسه انشاص الرمل الشرقية
مؤمن فتحى اولى صنايع رقم الجلوس١٩٨
السلام عليكم
ما هو الموقع الذي يتم من خلاه نشر النتيجه
برجاء الأرض وجزاك الله خيراً
اريد ان اعرف نتجتي
اريد اعرف النتيجا
نجحه
عايژه اعرف النتيچه
اريداعرف النتيجه 2064
اسمى اسماء احمد عبدالله رقم جلوس 1191 الصف الاول الثانوي الفنى
اسمي ساره السيد عطيه طسم عوزه أعرف نتيجه الصف الأول الثانوي الفني الفصل الدراسي الثاني مدرسة كفر سعد الصناعية بنات قسم زخرفة
إسمي أية شعبان حمودة
ورقم جلوسي ٨١٢
في الصف الأول الفني التجاري
مدرسة الثانوية تجارية بنات
محافظة الأسكندرية
الاسم عبد المؤمن فتحي تمام احمدي رقم الجلوس648 قسم سباكه وأعمال صحيه مدرسه الثانوي الصنايع الغنايم اسيوط
الاسم عبد المؤمن فتحي تمام احمدي رقم الجلوس 648اسيوط مدرسه الغنايم ثانوي صنايع
مينا نبيل سعد زكي
رقم الجلوس 2403
محافظه المنيا مركز ملوي
مدرسه الثانويه الزراعيه
اسمي على ربيع حامد من المنيا رقم الجلوس 1955
يوسف ايهاب عبدالهادي
رقم الجلوس ١٧٠
محافظه قنا
ايهاب فتحي حمدان جاد
رقم الجلوس 1414
محافظة اسيوط سنه تانيه صنايع
اسمي محمد حماده في اولى صنايع رقم الجلوس557
زياد خالد محمد الدين حسين
نتيجة الصف الاول الثانوي
مدرسة الكاجوج ثانوي صنايع
محافظة أسوان
رقم الجلوس ١٢٨
نتيجه الفنيه
عبد الرحمن محروس
رقم الجلوس/ 1268محافظه الاسكندريه
أرجو الرد ضروري لمعرفه النتيجه..
ايه وليد عبدالوارث اسماعيل الصف الاول الثانويه الفنيه لمحافظه المنيا رقم الجلوس 557
ميار شريف اوله تجارة الاسكندرية رقم الجلوس1543
امته هتظهر نتيجة الصياع بمحافظة قنا الاسم yara رقم الجلوس 1202
نتيجة الصف الأول الثانوي التجاري بمحافظة الشرقيه هتظهر امتي
الصفحه كلها اعلانات ومفيش اي نتايج
أنا عايزة اعرف نتيجة أولا صنايع
الاسم احمد رجب علي النوايهي
اريد ان اعرف نتيجتي في مدرسه السويس الصنايع الزخرفيه بنين 746
التد ربيب المنهي
الاسم : مروة
رقم الجلوس: 109
مركز منفلوط
الصف الاول الثانوي الصناعي
انا اسمي طيب محمد عبدالحافظ الصف الأول الثانوي الصناعي قسم زخرفه ورقم الجلوس ٣٧١
499
محمد علي رجب بيومي
المنيا_مغاغه
قانوي صناعي
قسم زخرفه
122
عبد اللطيف سنوسي عبد اللطيف سنوسي
احمد محمود احمد سعيد محافظه الشرقيه 1074 قسم تركيبات و معدات كهربيه مدرسه ههيا الثانويه الصناعيه بنين
3215
عبدالله فواد انور
مدرسة عبدالله الشرقاوى
سلوي محمد محمد عبد السلام الدقهليه ٧٦٥
اكيد ناجحه انتي ي قمر
انا محمد رجب ابراهيم من الدقهلية رقم الجلوس 2253
اريد ان اعرف النتيجة رقم الجلوس 1324
رقم جلوس ١٢٢٤ صنايع ٣سنوات قسم ميكانيكا عامه