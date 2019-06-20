نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

يبحث عدد كبير من طلاب التعليم الفني عن رابط بوابة التعليم الفني والهدف منه هو التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 سواء كان قسم صناعة أو زراعة أو تجارة، حيث بدأت امتحانات نهاية العام لجميع طلاب الدبلومات الفنية في يوم 18 مايو 2019 وسوف تنتهي في خلال شهر يونيو الحالي، ومن هنا ينتظر جميع الطلاب معرفة درجاتهم في جميع المواد، حتى يختاروا على أساسها ما هي الكليات التي سوف تقبلهم وفقا لمجموع الكلي للدرجات.

تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية عبر رابط بوابة التعليم الفني

الجدير بالذكر أن جميع المعلمين قاموا بتصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد وتجميع الدرجات ورصدها حيث ظهرت النتيجة اليوم لجميع شعب الدبلومات الفنية وهم الزراعة والصناعة والتجارة والفنية والفندقية لكل من نظام الخمس سنوات ونظام الـ ثلاث سنوات.

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رابط بوابة التعليم الفني 2019



خصصت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط إلكتروني ومواقع مختلفة خاصة بجميع فئات التعليم ومراحله المختلفة من الروضة وحتى الثانوي بكل أنواعه الثانوي الفني والثانوي العام، وتتضمن هذه المواقع موقع خاص بالتعليم الفني فقط بجميع أقسامه سواء كان تجاري أو صناعي أو فندقي ويشمل هذا الموقع على:

كيفية التسجيل للتقديم إلى امتحانات الثانوية الفنية.

متاح عليه أيضا جدول امتحانات الثانوية الفنية.

قناة خاصة للتعليم الفني، ودليل للمدارس الفنية الموجودة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية رابط بوابة التعليم الفني للحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2019 وسوف تشاهدون بالصور التالية كيفية الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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