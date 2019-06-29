عبر بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أصبحت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، الشغل الشاغل لطلبة الدبلومات الفنية الفترة الحالية، وبدأت حالة من الترقب بشيء من التوتر بعدما تأخر ظهور النتيجة، ولكن مؤخرًا صدرت تصريحات رسمية عن نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الدكتور محمد محمد مجاهد، التي جاء فيها مطمئنًا الطلبة بأن تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2108/2019 جارية في جميع كنترولات الجمهورية عل قدم وساق وقد شارفت على الانتهاء، وأكد على ظهورها خلال الأسبوع الجاري وقبل نهاية شهر يونيو على أبعد تقدير، وأشار إلى أن النتيجة سوف تكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، وفي هذه المقالة نعرض لطلابنا الأعزاء الرابط الرسمي لمعرفة النتيجة وطريقة الاستعلام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

رسميًا تحديد موعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

وحسب نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سوف يكون ظهور النتائج تحديد آخر الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل يوليو بأقصى حد، وأشار الدكتور مجاهد إلى أنه من تم تحرير محضر بحق الطلاب الذين قاموا بالغش أثناء العملية الامتحانية سوف يعاقبون بالحرمان من الامتحانات وعدم إمكانية معرفة النتيجة إلكترونيًا كباقي الطلاب، وسوف يكون الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي تجريها الشؤون القانونية في الوزارة مع الطلاب وبعض المراقبين بشأن الغش بالامتحان مع إعلان نتيجة الدبلومات بذات الوقت.

رابط معرفة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

فور الإعلان رسميًا عن اعتماد نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، الدور الأول، سوف يتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، بوابة التعليم الفني، بكافة شعبها (الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية والتمريض)، وبنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، والإعلان عن ظهورها، ستكون متاحة للاطلاع عليها برقم الجلوس من خلال موقع البوابة، بوابة التعليم الفني

ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني .

. اختيار النوعية أو الشعبة ( تجاري، زراعي، صناعي، فندقي، تمريض).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة .

ويجدر التنويه إلى ان النتيجة سوف تظهر ببيان الدرجات المستحقة للطالب والمجموع الكلي للدرجات، كما يمكن للطلبة معرفة النتيجة أيضًا من خلال المدارس والإدارات التعليمية في أنحاء القطر فور وصولها إليها، وذلك مجانًا ومن غير إي مقابل مادي يستوفى من الطالب.

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