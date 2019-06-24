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نتيجة  الدبلومات الفنية 2019 لجميع المراحل للدبلومات الفنية والزراعية والتجارية

كتب ريم عبد الهاديفي آخر تحديث
نتيجة  الدبلومات الفنية 2019 لجميع المراحل للدبلومات الفنية والزراعية والتجارية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم أو رقم الجلوس جميع المحافظات

صرحت وزاره التربية والتعليم عن موعد الإعلان علي نتيجة الدبلومات الفنية  لعام 2018-2019 ونظرا لتزايد عدد البحث الكبير علي النتيجة للاطمئنان وموعد ظهور النتيجة في يونيو 2019 وقد قررت وزاره التربية والتعليم الإفصاح عنه وإعلان موعد الظهور للنتيجة  وستظهر مره واحده لجميع المحافظات في أنحاء جمهوريه مصر العربية

نتيجة الدبلومات في وزاره التربية والتعليم

قررت وزاره التربية والتعليم بمراجعه الدرجات بشكل  ممتاز ودقيق في عمليه التصحيح الإلكتروني ويتم الآن المراجعة وسيتم الإفصاح عن النتيجة في اقرب وقت ممكن حتي يتعرف كل طالب علي المواد ودرجاتها وهذا لجميه المراحل الفنية للدبلومات الثانوية الفنية دبلوم زراعي دبلوم تجاري دبلوم صناعي     

وسيتم ظهور النتيجة والإعلان عنها  وعرضها علي موقع وزاره التربية والتعليم للدبلومات الفنية

أسباب تأخر النتيجة حتى الآن

ومن ضمن الأسباب الرئيسية لتأخير النتيجة علي الطلاب هو عمليه التصحيح الإلكتروني  لأنها من المفترض أن أتتم العملية التصحيحية بشكل ممتاز حتي يكون كل طالب في المكان الذي يستحقه ويتواجد فيه وتمييز الطالب المجتهد والحصول علي الدرجات التي يستحقها وتصرف الدولة مكافأة كبيره للطلاب  الذين يتراوح مجموعهم من 85% إلي 99%

وأكدت وزاره التربية والتعليم

علي ظهور النتيجة في آخر يونيو لعام 2019 بأقصى تقدير لها وإعادة معرفتها لجميع المواقع  بعد وجودها للمصدر الرئيسي وزاره التربية والتعليم  ويمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفه النتيجة بالود الخاص والرقم السري ويكون عن طريق موقع الوزارة الإلكترونية  بإدخال الرقم  الخاص والكود السري لرقم الطالب ومعرفه النتيجة  أو اكتب رقم الجلوس في تعليق اسفل المقال

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عن الكاتب

ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم

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