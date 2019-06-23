نتيجة الدبلومات الفنية 2019″ تجاري وصناعي وزراعي ” برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نستعرض عبر سطور المقال موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، حيث يبحث جميع الطلبة والطالبات بالتعليم الفني ليلا ونهارا عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي ثلاث وخمس سنوات جميع الأقسام والتخصصات، وقد انتهى جميع الطلاب من أداء امتحانات الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية مطلع شهر يونيو الحالي، وعلى الفور قامت جميع اللجان بالبدء بعمليات تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2019، وسوف تستمر أعمال الكنترول بضع أيام حتى يتم العمل بكل حيادية ودقة ويمنع المغالطة ويأخذ كل طالب حقه.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أشار السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات التصحيح اقتربت من النهاية وجاري المراجعة للخروج بنتيجة الدبلومات الفنية 2019 كل الأقسام ” دبلوم تجارة ودبلوم صناعي ودبلوم زراعي وتمريض وفندقي”، خلال الأيام القادمة وبحد أقصى نهاية شهر يونيو الحالي، وبذلك تتيح فرصة للطلاب الأوائل بالتعليم الفني في الإلتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والتي تعتبر مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطالب العلمية.

بوابة التعليم الفني

تعتبر بوابة التعليم الفني هي الموقع الرسمي الذي من خلال يمكن لجميع الطلاب والطالبات بالاستعلام عن درجات الدور الأول لجميع شعب وتخصصات التعليم الفني، ولكن يجب إتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة مباشرة حال ظهورها:

الدخول عبر رابط بوابة التعليم الفني.

اختيار ” دبلوم تجارة أو دبلوم زراعي، أو دبلوم فني”.

كتابة رقم الجلوس.

عرض النتيجة.

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