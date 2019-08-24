نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الثاني هي ما يبحث عنه كافة الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”، حيث يترقب الجميع إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية خلال الساعات المقبلة، حيث أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترول اقترب من الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة للطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الحالى 2018،2019، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد المراجعة النهائية للدرجات وتجميع النتيجة، وحرصًا منا على تقديم كل ما يشغل بال القارئ، نعرض لكم في السطور القليلة القادمة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أصبحت النتيجة هو أهم ما يشغل بال القراء خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن بدأت عملية تصحيح أوراق الامتحانات وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات ببداية شهر أغسطس، وسوف يتم الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة، وقد أدى امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة، كما عقدت الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقي وهم ينتظرون حاليًا نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس. يتابعها عدد كبير من الطلاب اللذين يحرصون على معرفة نتيجتهم بالاسم، وذلك بعد أن صرحت الوزارة أنهم يحرصون على إنهاءأعمال التصحيح ورصد الدرجات قبيل نهاية الشهر الجاري مع تطبيق العقوبات القانونية على الطلاب الذين تم ضبطهم بوسائل غش ونشروا أسئلة عبر السوشيال ميديا أثناء فترة عقد الامتحانات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم

فيبحث عن النتيجة عدد كبير من الأشخاص اللذين ينتظرونها بحالة من الشغف والترقب، وذلك بعد أن فرغ جميع الطلاب من امتحاناتهم على مستوي الجمهورية ببداية الشهر الجاري، حيث قال دكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات وضعت وفقًا لخطة ممنهجة روعي فيها المستوى العلمي للطلاب بما يقيس الفروق الفردية بين الطلاب لذلك لم ترد أي شكوى من صعوبة الامتحانات هذا العام، وهم ينتظرون الآن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

فللاستعلام عن النتيجة يجب على الطالب الدخول عبر رابط بوابة مركز المعلومات المخصص لهذا الغرض واتباع التالي:

إدخال اسم الطالب الثلاثي . إدخال أسم المحافظة أو المركز التابع له . إدخال الشعبة . إدخال رقم الجلوس صحيح.

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