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“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني لجميع الأقسام الفنية

كتب أسامة محمود محمدفي آخر تحديث
“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني لجميع الأقسام الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

امتحانات الدبلومات الفنية قد تم الانتهاء منها في جميع محافظات مصر وينتظر الطلاب والطالبات النتيجة بفارغ الصبر من أجل التأكد من نجاحهم، فقد اشتكي الطلاب من طول الانتظار لظهور النتيجة، وقد صرح المسئولون بوزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم من خلال خطوات تقوم بها الكنترولات المختصة في العملية التعليمية، وبداية هذه  الخطوات هي مرحلة تصحيح كراسات إجابات طلاب وطالبات الدبلومات الفنية لكل طالب ثم التجميع والترصيد والمراجعة الجيدة لذلك يطول إظهار النتيجة من أجل سلامة التصحيح، وسنوضح لكل طالب كيفية ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات في التفاصيل القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام.

رابط ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

  • يستطيع جميع طلاب الدبلومات الفنية بجميع أقسامها الاطلاع علي “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 للفصل الدراسي الثاني من خلال الروابط: رابط بوابة الثانوي الفني.
  • ويقوم كل طالب بالضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بجميع المحافظات 2019

بخصوص “نتيجة الدبلومات الفنية” قال وزير التربية والتعليم الفني أن كل مراجع من الأشخاص المحددين للقيام بأعمال المراجعة والتصحيح يقوم بالعمل على مراجعة ما يقرب من 150 ورقة يومياً من إجابات الطلاب، وقد صرح الوزير أيضاً انه تم التشديد من قبل الوزارة  علي جميع القائمين بالتصحيح بالالتزام بجميع قواعد وشروط الدقة وعدم التسرع لإعطاء كل طالب حقه، ومن المعروف أن الدور الأول من الامتحانات قد شهد أرتفاع في نسبة النجاح لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 سنوات و5 سنوات في جميع الأقسام الدراسية المختلفة من (تجاري وصناعي وزراعي وتمريض وغيرها)، وفي أنتظار نتيجة الدور الثاني لتحديد نسبة النجاح لجميع الطلاب، بالتوفيق للجميع.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض

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عن الكاتب

أسامة محمود محمد

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