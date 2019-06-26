“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني لجميع الأقسام الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية قد تم الانتهاء منها في جميع محافظات مصر وينتظر الطلاب والطالبات النتيجة بفارغ الصبر من أجل التأكد من نجاحهم، فقد اشتكي الطلاب من طول الانتظار لظهور النتيجة، وقد صرح المسئولون بوزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم من خلال خطوات تقوم بها الكنترولات المختصة في العملية التعليمية، وبداية هذه الخطوات هي مرحلة تصحيح كراسات إجابات طلاب وطالبات الدبلومات الفنية لكل طالب ثم التجميع والترصيد والمراجعة الجيدة لذلك يطول إظهار النتيجة من أجل سلامة التصحيح، وسنوضح لكل طالب كيفية ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات في التفاصيل القادمة.
رابط ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.
- يستطيع جميع طلاب الدبلومات الفنية بجميع أقسامها الاطلاع علي “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 للفصل الدراسي الثاني من خلال الروابط: رابط بوابة الثانوي الفني.
- ويقوم كل طالب بالضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم.
امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بجميع المحافظات 2019
نتائج اخري ظهرت الآن:
- نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت 2019 جميع المحافظات.
- نتائج الدبلومات الفنية ألترم الثاني جميع المحافظات 2019.
- نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية ألترم الثاني 2019.
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