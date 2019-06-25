نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس زراعي صناعي تجاري فندقي من خلال بوابة التعليم الفني

ينتظر جميع الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ومن المتوقع ظهور نتائج الدبلومات الفنية لجميع الاقسام الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي من خلال بوابة التعليم الفني، وذلك خلال أيام، إذ أعلن نائب وزير التربية والتعليم محمد محمد مجاهد عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 آخر الأسبوع، وذلك بعد أن قاربت عمليات التصحيح على الانتهاء، وجاري البدء في تدقيق الدرجات ومراجعتها، فقد أعطى “مجاهد” تعليماته للقائمين على التصحيح بالتدقيق وعدم الاستعجال، حتى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول على درجة عالية من الدقة.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو الماضي، والبعض يتعجّل ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لذا نرغب في أن نوضح لكم الصورة الكاملة، فعدد طلاب الدبلومات الفنية يقترب من ثلاثة أرباع مليون طالب، وعدد المواد الدراسية والتخصصات حوالي 2200 مادة دراسية، كما أن هناك حوالي 114 ألف مصحح يقومون بتصحيد وتدقيق الدرجات، وتم التصحيح على أكثر من مرحلة الأولى بدأت قبل عيد الفطر المبارك، وهناك بعض المصححين ظلوا يعملون حتى أيام العطلات الرسمية حتى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول في موعدها.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تظهر النتيجة خلال أيام ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال الروابط التالي:

وبعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يمكنكم التظلم على النتيجة من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتقديم طلب تظلم مع إيصال سداد قيمته 100 جنيه، تُسدد في البنك الأهلي أو بنك مصر.

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