نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس .. رابط البوابة المصرية للتعليم الفني “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي”

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها النتيجة بفارغ صبر وقد انهي الطلبة الامتحانات منذ أيام قليلة وقد بدأت أعمال التصحيح على الفور ، وقد اصدر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تصريح حول موعد ظهور النتيجة وأنها سوف تظهر نهاية شهر يونيو الحالي وهذا بحد اقصي.

وقد أكد الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم والتعليم الفني أن أعمال الكنترول وتصحيح أوراق الطلبة ورصد الدرجات قد أوشكت على الانتهاء كما اكد على ان الطلبة الذين ارتكبوا الغش وتم تحرير محضر غش لهم حرمانهم من استكمال باقي الامتحانات وعدم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

وبمجرد أعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور النتيجة يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني أو بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم ،وتحديد نوع الدبلوم المطلوب الاستعلام عنه ثم كتابة رقم الجلوس وعلى الفور سوف تظهر النتيجة وسوف تكون النتيجة متضمنة الدرجات لكل المواد بالإضافة للمجموع الكلي للطالب ، وبمجرد اقرار النتيجة رسميا واعتمادها يمكن للطالب معرفة النتيجة من المدرسة الخاصة بالطالب ما عليه فقط سوى الانتظار لحين وصول النتيجة للمدرسة ، وكما ذكرنا عزيزي الطالب أن النتيجة سوف تظهر على اقصي تقدير اخر الشهر الجاري حسب ما ذكرت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك وسوف يقوم موقع نجوم مصرية كالعادة بإحضار النتيجة وارسالها على الايميل الخاص بك .

← إقرأ أيضاً: