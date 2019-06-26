“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس أو الاسم عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

اقتربت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من الظهور وذلك بعد أن انهي جميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الامتحانات دون أي مشاكل أو معوقات، وقد أدي الامتحانات حوالي 750 الف طالب وطالبة الذين شعروا بالتوتر في الأيام الأخيرة بسبب طول عدم أظهار النتيجة، والتي صرح بسببها وزير التربية والتعليم بأن أجراءات التصحيح تأخذ العديد من الوقت من أجل حصول كل طالب علي حقه، ومن المتوقع ظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة الذي سنقوم بتوفيره لجميع الطلبة والطالبات في التفاصيل التالية.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.
- يستطيع جميع الطلاب الاطلاع علي “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 للفصل الدراسي الثاني من خلال الروابط: رابط بوابة الثانوي الفني.
- الضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم.
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