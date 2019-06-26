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“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس أو الاسم عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

كتب أسامة محمود محمدفي آخر تحديث
“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس أو الاسم عبر البوابة المصرية للتعليم الفني
نتيجة الدبلومات الفنية جميع الأقسام بجميع المحافظات 2019

اقتربت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من الظهور وذلك بعد أن انهي جميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الامتحانات دون أي مشاكل أو معوقات، وقد أدي الامتحانات حوالي 750 الف طالب وطالبة الذين شعروا بالتوتر في الأيام الأخيرة بسبب طول عدم أظهار النتيجة، والتي صرح بسببها وزير التربية والتعليم بأن أجراءات التصحيح تأخذ العديد من الوقت من أجل حصول كل طالب علي حقه، ومن المتوقع ظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة الذي سنقوم بتوفيره لجميع الطلبة والطالبات في التفاصيل التالية.

نتيجة الدبلومات الفنية جميع الأقسام بجميع المحافظات 2019
نتيجة الدبلومات الفنية جميع الأقسام بجميع المحافظات 2019

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية ( التجاري – الزراعي – الصناعي – الفندقي ) 2019

وأضاف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن وحدات الكنترول الخاصة بالدبلومات الفنية بلغ عددها 23 كنترول، وقد انتهت جميع الوحدات من أعمال الكنترول من تجميع وترصيد الدرجات في جميع المواد النظرية،وبخصوص المواد العملية ستتم إضافة درجاتها لكل طالب أيضاً ، وأكد المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية” خلال ساعات قليلة، والجدير بالذكر انه تقدم للامتحانات أكثر من 750 ألف طالب في جميع المحافظات، وشهدت الامتحانات حوالي 70 حاله من الغش و 15 حاله تاخر عن الامتحان  وتم التعامل معها جميعاً، نتمنى التوفيق للجميع.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

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أسامة محمود محمد

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