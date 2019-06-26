“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس أو الاسم عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

وأضاف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن وحدات الكنترول الخاصة بالدبلومات الفنية بلغ عددها 23 كنترول، وقد انتهت جميع الوحدات من أعمال الكنترول من تجميع وترصيد الدرجات في جميع المواد النظرية،وبخصوص المواد العملية ستتم إضافة درجاتها لكل طالب أيضاً ، وأكد المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية” خلال ساعات قليلة، والجدير بالذكر انه تقدم للامتحانات أكثر من 750 ألف طالب في جميع المحافظات، وشهدت الامتحانات حوالي 70 حاله من الغش و 15 حاله تاخر عن الامتحان وتم التعامل معها جميعاً، نتمنى التوفيق للجميع.

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