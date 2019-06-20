نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع الشعب (صناعي – زراعي -تجارى-تمريض) عبر رابط بوابة التعليم الفني

لا زال البحث جاري عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني، منذ أخر يوم من أداء امتحانات الطلاب على مستوي جميع المحافظات، حيث كما نعلم أهمية نتائج الدبلومات نصف العام التي تحدد مستوي الطالب التعليم التالي، وحال ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالنجاح يطمئن أولياء الأمور على إقبال أبناؤهم للمرحلة الثانية من العام الدراسي ، ولحرص موقعنا دائما على متابعة نتائج الدبلومات الفنية جميع الشعب نحدث بشكل مستمر لحركة إعلان نتيجة الدبلومات نهاية العام 2019.
حالة مسترة يوماً وراء يوم مع اقتراب إعلان نتائج الدبلومات الفنية قريبا ونتابع معكم ومع طلابنا حركة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حال إعلانها رسمياً.
ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية والتي تشمل نتيجة الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي والدبلوم التجاري وكذلك الدبلوم التمريض من خلال رابط بوابة التعليم الفني والتي تعد النافذة الموحدة لاستخراج النتائج حيث يتم رفع نتيجة شهادة الدبلوم عليها فور اعتمادها رسميا، كما تم أيضا عقب اعتماد النتائج أعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 على مستوي كافة الشعب.
رابط بوابة التعليم الفني
كما ذكرنا بالأعلى تتم عملية استخراج نتائج الدبلومات من خلال بوابة التعليم الفني فيستوجب على الطالب الدخول أولا ثم اختار الشعبة التي يتبعها ثم أدخال رقم الجلوس صحيحا، وخلال دقائق سيتم استظهار النتيجة، وفي حال عدم تمكين الطالب أو ولي الأمر من الاستعلام بشكل صحيح يتيح موقعنا خدمة الاستعلام للطالب حال ترك تعليق يحمل رقم الجلوس وسيتم الرد بالنتيجة فور ظهورها رسميا مع تمنيات موقعنا للطلاب بالتوفيق.
التعليقات
رقم الجلوس 10383
انا من محافظة الدقهلية مركز منيه النصر
متا هتظهر النتيجه
دبلوم تجاره رقم الجلوس 3066704
رقم الجلوس 2843312
ثانوي صناعي قسم كهربه وده رقم الجلوس2488459 واسمي محمد رضا محمد ابراهيم
محافظة القاهره
رقم الجلوس 2068239
رمضان عثمان احمد مرسى
محافظة اسيوط
2825804
حسام صبحي الحارون
2416803
يوسف احمد خلف ….. صنايع قسم سيارات.. اوله …. رقم الحلوس ١١٣٥
محمد محمد فتحي
881
مركز الحسينية
نتيجه الدبلومات الفنيه 2019نصف العام
الرقم الجلوس 458
محافظه سوهاج
الاسم منار رمضان
تانيه ثانوى صناعىى
الرقم الجلوس ٣١٢٥
بحث عن نتيجه الثانويه التجاريه بالمطمر رقم الجلوس ١٠٦٨
نتيجة الثانوي التجاري 2019 سيتم الاستعلام لك حال ظهورها رسميا
عبدالرحمن احمد كامل بحث نتيجه عبد الرحمن احمد كامل اولى صناعه
هاجر عصام على ماهر الصف الثاني الثانوي الصناعي محافظة أسيوط رقم الجلوس 342
نتيجة الصف الثاني الثانوي الصناعي 2019 التيرم الثاني سيتم الاستعلام لك حال إعلانها رسميا
احمد السيد محمد احمد
محافظه الشرقيه بلبيس
رقم الجلوس 1215
برجاء تحديد الشعبة التي تتبعها من الدبلومات الفنية
الاسم زهراء عدلي ابوهاشم اوله صنايع محافظه الش، قيه رقم الجلوس ١٦٠
نتيجة سنة اولي صنايع 2019 سيتم حال ظهورها الاستعلام لك أرجو متابعة المقال
الاسم.منال خليفه عشم خليفه
رقم الجلوس. 453
محافظة.أسيوط
دبلوم تجاري
منى رمضان عمارة محافظة البحيرة
رقم الجلوس ٣٠٢١
مدرسه الدلنجات الصناعيه بنين
الموقع اسمه اي
سلوي محمد محمد عبد السلام محافظة الدقهليه المنصوره رقم الجلوس ٧٦٥
سلوي محمد محمد عبد السلام محافظة الدقهليه المنصوره رقم الجلوس٧٦٥
سعيد انور السيد خليفه محافظة كفر الشيخ رقم الجلوس 4041
انا من محافظة الدقهلية مركز منيه النصر رقم الجلوس 422494
روان محمد السيد حسنين سراج محافظة القليوبية شبرا الخيمه فؤاد محي الدين رقم الجلوس 43183
سيتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نصف العام فور إعلانها رسميا، نرجو متابعة المقال بال توفيق