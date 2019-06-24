نتيجة الدبلومات الفنية 2019 : زراعي – صناعي – تجاري – فندقي خلال أيام على موقع وزارة التربية و التعليم

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية ، موعد نتيجة الدبلومات الفنية ، لجميع الأقسام زراعي وصناعي وتجاري و فندقي، نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وذلك عن طريق بوابة التعليم الفني، وقد أكدت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم في مصر، أن نتائج الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير في نهاية شهر يونيو، وسوف يتم نشر النتيجة على الموقع على الإنترنت فور اعتمادها.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية بجميع أقسامها، سوف يتم في جميع كن ترولات المسؤولة عن تصحيح امتحانات التعليم الفني في كل المحافظات، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع القادم، ويتم بعدها المراجعة الدقيقة، ورصد درجات الطلاب وإعداد النتيجة، تمهيداً لإعلانها لكل الطلاب على بوابة التعليم الفني.
نتيجة الدبلومات الفنية 2018 جميع الأقسام بالاسم ورقم الجلوس
نتيجة الثالث الثانوي الدبلوم التجاري -الصناعي – الزراعي – الفندقي من خلال بوابة التعليم الفني
و سيعقد وزير التعليم مؤتمر صحي، لإعلان أسماء أوائل الطلبة في مختلف أقسام الدبلومات الفنية سواء تجارى أو زراعي أو صناعي أو فندقي نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات.
روابط نتيجة الدبلومات الفنية
نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني والتي ينتظرها الآلاف من الطلبة والطالبات في مصر، في مختلف الأقسام الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بنظام الثلاث سنوات وكذلك نظام الخمس سنوات، من المتوقع ظهورها الأسبوع المقبل، بعد أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وبعد سيتم نشرها على بوابة التعليم الفنى، ويمكن لجميع الاستعلام عن النتيجة من هذا الموقع بعد إعلانها مباشرة، وسنتابع معكم أخبار التصحيح وموعد إعلان النتيجة.
تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتائج الدبلومات الفنية تؤكد أن كنترولات المسؤولة عن تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية، قد اقتربت كثيرا من جميع أعمال التصحيح و حاليا بدأت الكنترولات فى فى أعمال المراجعة و سيتم خلالها المراجعة بكل دقة حتى لا يكون هناك ظلم للطلاب.
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التعليقات
نتيجة الدبلومات الفنية الصناعيه
٤١٤٢١٨٥
زراعة
مصطفي اسماعيل عبدالمنعم احمد الجوهري
3 زراعي
رقم الجلوس 4103934
بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب مصطفى اسماعيل عبد المنعم احمد الجوهرى رقــم الجلـــوس 4103934
المديرية التعليمية البحيرة الإدارة التعليميـة حوش عيسى
إســــم المدرســة مدرسة حوش عيسى الزراعية
النـــــــــــــــوعية زراعي
الشعبة / المجال استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية
التخصص / المهنة استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية
نتيجـــــة الطـالـــــــب دور ثان
محمد عباس محمد عبدالخالق رقم الجلوس 4232932 بني سويف دبلوم زراعي
بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب محمد عباس محمد عبدالخالق رقــم الجلـــوس 4232932
المديرية التعليمية بنى سويف الإدارة التعليميـة بنى سويف التعليمية
إســــم المدرســة ناصر بنى سويف الثانوية الزراعية
النـــــــــــــــوعية زراعي
الشعبة / المجال صحة بيطرية
التخصص / المهنة صحة بيطرية
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 328 النهاية العظمى للمجموع 540
3500929
احمد محمد يونس ابراهيم الشرقيه زراعى ثلاث سنوات ٤٠٦٧٠١٣
يجب ادخال رقم جلوس الطالب بطريقة صحيحة
الاسم /امنية جمال عبد الرازق محمد
رقم الجلوس/3219984
محافظة المنوفيه
ثانوي فني تجاري نظام الثلاث سنوات
يـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب امنيه جمال عبدالرازق محمد رقــم الجلـــوس 3219984
المديرية التعليمية المنوفية الإدارة التعليميـة الشهداء
إســــم المدرســة سيدى شبل الثانوية التجارية
النـــــــــــــــوعية تجاري
الشعبة / المجال ادارة
التخصص / المهنة ادارة
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 491 النهاية العظمى للمجموع 580
بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب امنيه جمال عبدالرازق محمد رقــم الجلـــوس 3219984
المديرية التعليمية المنوفية الإدارة التعليميـة الشهداء
إســــم المدرســة سيدى شبل الثانوية التجارية
النـــــــــــــــوعية تجاري
الشعبة / المجال ادارة
التخصص / المهنة ادارة
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 491 النهاية العظمى للمجموع 580
2619177
ـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب عبدالحميد حسين حسين كيلانى عبدالسلام رقــم الجلـــوس 2619177
المديرية التعليمية الإسكندرية الإدارة التعليميـة المنتزة
إســــم المدرســة طوسون الصناعية بنين
النـــــــــــــــوعية صناعي
الشعبة / المجال الكهربية
التخصص / المهنة تركيبات ومعدات كهربية – حديث
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 477.5 النهاية العظمى للمجموع 700