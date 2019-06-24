 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 : زراعي – صناعي – تجاري – فندقي خلال أيام على موقع وزارة التربية و التعليم

كتب نانسي آدمفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 : زراعي – صناعي – تجاري – فندقي خلال أيام على موقع وزارة التربية و التعليم
نتيجة الدبلومات الفنية 2018

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية ، موعد نتيجة الدبلومات الفنية ، لجميع الأقسام زراعي وصناعي وتجاري و فندقي، نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وذلك عن طريق بوابة التعليم الفني، وقد أكدت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم في مصر، أن نتائج الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير في نهاية شهر يونيو، وسوف يتم نشر النتيجة على الموقع على الإنترنت فور اعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018
نتيجة الدبلومات الفنية 2018

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية بجميع أقسامها، سوف يتم في جميع كن ترولات المسؤولة عن تصحيح امتحانات التعليم الفني في كل المحافظات، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع القادم، ويتم بعدها المراجعة الدقيقة، ورصد درجات الطلاب وإعداد النتيجة، تمهيداً لإعلانها لكل الطلاب على بوابة التعليم الفني.

 نتيجة الدبلومات الفنية 2018 جميع الأقسام بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثالث الثانوي الدبلوم التجاري -الصناعي – الزراعي – الفندقي من خلال بوابة التعليم الفني

و سيعقد وزير التعليم مؤتمر صحي، لإعلان أسماء أوائل الطلبة في مختلف أقسام الدبلومات الفنية سواء تجارى أو زراعي أو صناعي أو فندقي نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية

نتائج الدبلومات الفنية  الدور الثاني والتي ينتظرها الآلاف من الطلبة والطالبات في مصر، في مختلف الأقسام الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بنظام الثلاث سنوات وكذلك نظام الخمس سنوات، من المتوقع ظهورها الأسبوع المقبل، بعد أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وبعد سيتم نشرها على بوابة التعليم الفنى، ويمكن لجميع الاستعلام عن النتيجة من هذا الموقع بعد إعلانها مباشرة، وسنتابع معكم أخبار التصحيح وموعد إعلان النتيجة.

تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتائج الدبلومات الفنية تؤكد أن كنترولات المسؤولة عن تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية، قد اقتربت كثيرا من جميع أعمال التصحيح و حاليا بدأت الكنترولات فى فى أعمال المراجعة و سيتم خلالها المراجعة بكل  دقة حتى لا يكون هناك ظلم للطلاب.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

التعليقات

    1. بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب مصطفى اسماعيل عبد المنعم احمد الجوهرى رقــم الجلـــوس 4103934
      المديرية التعليمية البحيرة الإدارة التعليميـة حوش عيسى
      إســــم المدرســة مدرسة حوش عيسى الزراعية

      النـــــــــــــــوعية زراعي
      الشعبة / المجال استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية
      التخصص / المهنة استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية
      نتيجـــــة الطـالـــــــب دور ثان

    1. بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب محمد عباس محمد عبدالخالق رقــم الجلـــوس 4232932
      المديرية التعليمية بنى سويف الإدارة التعليميـة بنى سويف التعليمية
      إســــم المدرســة ناصر بنى سويف الثانوية الزراعية

      النـــــــــــــــوعية زراعي
      الشعبة / المجال صحة بيطرية
      التخصص / المهنة صحة بيطرية
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 328 النهاية العظمى للمجموع 540

    1. يـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب امنيه جمال عبدالرازق محمد رقــم الجلـــوس 3219984
      المديرية التعليمية المنوفية الإدارة التعليميـة الشهداء
      إســــم المدرســة سيدى شبل الثانوية التجارية

      النـــــــــــــــوعية تجاري
      الشعبة / المجال ادارة
      التخصص / المهنة ادارة
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 491 النهاية العظمى للمجموع 580

    2. بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب امنيه جمال عبدالرازق محمد رقــم الجلـــوس 3219984
      المديرية التعليمية المنوفية الإدارة التعليميـة الشهداء
      إســــم المدرســة سيدى شبل الثانوية التجارية

      النـــــــــــــــوعية تجاري
      الشعبة / المجال ادارة
      التخصص / المهنة ادارة
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 491 النهاية العظمى للمجموع 580

    1. ـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب عبدالحميد حسين حسين كيلانى عبدالسلام رقــم الجلـــوس 2619177
      المديرية التعليمية الإسكندرية الإدارة التعليميـة المنتزة
      إســــم المدرســة طوسون الصناعية بنين

      النـــــــــــــــوعية صناعي
      الشعبة / المجال الكهربية
      التخصص / المهنة تركيبات ومعدات كهربية – حديث
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 477.5 النهاية العظمى للمجموع 700

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.