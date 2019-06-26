نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي)

نتيجة الدبلومات الفنية عقب الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2018-2019 لجميع الدبلومات في كل المحافظات المصرية نظام 3 سنوات و5 سنوات “صناعي, زراعي, تجاري, فندقي”, يتابع ظهور النتيجة جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بكل قلق نظرا لأهمية نهاية المرحلة التعليمية وحصول الطالب على شهادة الدبلوم ليبدأ حياته العملية ويسعى إلى البحث عن وظيفة مناسبة, ومن أجل التعرف على النتيجة كل ما عليكم هو حفظ الموضوع عندك، والعودة إليه من فترة إلى أخرى لكي تستطيع الحصول نتيجة شهادة الدبلوم، التي سوف يتم الإعلان عنها عبر بوابة الثانوي الفني وكذلك عبر البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية.

صرح أحد المسؤولين بالوزارة أن فترة الامتحانات هذا العام للفصل الدراسي الثاني لم تشهد أي تسريب أو غش جماعى يعطل سفو وسير الامتحانات كما كان يحدث فى السنوات السابقة، وقد تمت إدارة سير الامتحانات بصورة احترافية من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى, ولا يوجد أي شكاوى من أهالي الطلاب الذين يشككون في النتائج حين تكون غير مرضية وتستعد حاليا الوزارة للبدء في مراجعة وتصحيح أواراق الإجابات ثم بعد ذلك رصد الدرجات ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني حيث كلفت عشرات الآلاف من المصححين والمراجعين من جميع المحافظات، وفق معاونة من الأجهزة التنفيذية فى مختلف المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات نتائج امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بنظام الـ 3 سنوات ونظام 4 سنوات خلال الأيام القليلة القادمة سيتم رفعها إلى الوزارة لكي يعتمدها وزير التربية والتعليم, وتشير التقارير الأولية إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة, وخاض الاختبارات قرابة الـ 757 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018-2019 وكان الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم قد قام باعتماد جداول الامتحانات لدبلومات الفنية وذلك بعد الاجتماع الذي تم عقده مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، للاستماع لأرائهم بشان جدول الامتحانات المقترح من قبل الوزارة.

تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة التعليم الفني— من هنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوي الفني.

على بوابة الثانوي الفني

يتم ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

أعزائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، نحن معكم دائما للإجابة على لأي تساؤلات أو استفسارات بخصوص النتائج, وذلك من خلال التعليقات على هذا المقال، كما تستطيع ترك تعليق برقم الجلوس وأسرة نجوم مصرية تتمنى لكم النجاح والتوفيق.

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تصحيح أوراق الاجابات ورصد الدرجات ويجري الأن تحديد أسماء الطلاب الأوائل بشهادة الدبلومات الفنية 2019 بمختلف الشعب وأنه من المقرر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل, وكانت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019، انتهت في 1 يونيو الماضي، وخاضها أكثر من 750 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

نتابع معكم نتيجة الدبلومات الفنية fany.emis.gov.eg الفصل الدراسي الثاني 2019”، كما سنتابع نتائج التعليم الفني بجميع الأقسام والشعب بجميع المحافظات المصرية, في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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