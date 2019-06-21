نتيجة دبلوم الصنايع الزراعة التجارة الفنادق| رابط نتائج الدبلومات 2019 بالاسم ورقم الجلوس دور أول

نتيجة الدبلومات الصنايع والتجارة والزراعة حيث يبحث جميع طلاب وطالبات التعليم الفني عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 دور أول، وسنتابعها معكم في هذا التقرير من خلال متابعة أخبار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث تواصل مراكز التصحيح عملها على قدم وساق لسرعة إعلان نتائج الدبلوم لجميع الشعب الدور الأول، ويمكنك تسجيل رقم جلوسك واسمك والقسم الخاص بك في تعليق أسفل الخبر لتكن أول من يعلم نتيجة الدبلومات الترم الثاني، حيث كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه سيتم ظهور نتيجة الدبلومات الصنايع الزراعة التجارة الفنادق لجميع المحافظات، خلال نهاية الشهر الحالي، حيث لا تزال أعمال التصحيح مستمرة في جميع مراكز التصحيح، وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوع.
تواصل موق نجوم مصرية مع عده مصادر بوزارة التعليم وأكدت أن نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس سيتم ظهورها عبر بوابة التعليم الثانوية الفنية خلال يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم، كما أكد أن تنسيق الدبلومات نظام الخمس سنوات سيتم إعلانه مع تنسيق الثانوي العام للمرحلة الثالثة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلوم كل الأقسام الصنايع والزراعة والتجارة والتمريض والزخرفة أوشكت على الانتهاء بأغلبية المحافظات، وأنه سيتم ظهور النتيجة برقم الجلوس خلال منتصف الأسبوع المقبل عبر بوابة الثانوية الفنية .
صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة الدبلوم في جميع المحافظات حتى الآن، وأشار إلى أن من الممكن أن تستمر أعمال الكنترول حتى نهاية هذا الأسبوع، ولهذا نتوقع أن يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال الأسبوع القادم لجميع الأقسام.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ترم ثاني
لم تمر امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دور أول بسلام خلال هذا العام، فقد سجلت غرفة متابعة امتحانات الدبلوم شكاوى وتجاوزات وغش إلكتروني وشغب داخل اللجان بالإضافة إلى حالات انتحال شخصية وعده حالات تمزيق ورق الإجابات، ولهذا فأن نتيجة الدبلوم لكل الأقسام يترقبها الطلبة وأولياء الأمور على رأسهم بفارغ الصبر في وسط كم القلق الواقع خلال فترة الامتحانات.
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس
فور ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، يمكن للطلاب الحصول عليها من موقع البوابة المصرية للتعليم الفني أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب، ونشير إلى أن مؤشرات تصحيح الدبلوم الأولية تشير إلى ارتفاع نسبة نجاح نتائج الدبلومات كل الأقسام عن العام الماضي.
يمكن لجميع طلاب التعليم الفنى كتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور ظهور نتيجة الدبلوم 2019.
نتيجة الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة 2019
حيث تعد نتيجة شهادة الدبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة والزراعة 2019 من أهم نتائج الدبلوم التي يترقبها جميع الأهالي والطلاب، ونشير إلى أنه بلغ عدد الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية جميع الأقسام 757 ألف طالب وطالبة، ونشير إلى أنه تم توزيع الطلبة على 2802 على مستوى جميع المحافظات.
نتيجة دبلوم الصنايع 2019
يحرص طلاب الدبلوم الصناعي الحصول على أعلى الدرجات في نتيجة الدبلوم الصناعي 2019، وخاصة في نظام تعليم الخمس سنوات، ليتمكن من أن يلتحق بأحد الكليات والمعاهد الفنية المتاحة من وزارة التعليم لطلاب نتيجة الدبلومات الصناعية، والتي غالبا يتم إعلانها مع تنسيق أخر مرحلة للثانوي العام.
نتيجة دبلوم التجارة 2019
حيث ينطبق على طلاب نتيجة الدبلوم التجاري 2019 لنظام خمس سنوات نفس نظام الدبلوم الصناعي، ويحق لطالب الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد النظرية، وهذا طموح كل طالب قي نتيجة الدبلومات الفنية ليكون مؤهله الدراسي معهد بدلا من مؤهل متوسط.
بوابة التعليم الفني
يمكل لطلاب شهادة التعليم الفني، الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني.
- اختيار الشعبة.
- كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على عرض النتيجة.
عرضنا في هذا التقرير أخبار ظهور نتيجة الدبلوم كل الأقسام نتجة الصنايع والتجارة والزراعة برقم الجلوس، وأخر أخبار نتائج الدبلومات.
التعليقات
محمد سيد محمد زكي
لاى قسم
2800457 محافظه اسيوط
رقم الجلوس ٢٠٨٦٥٠٥
محافظه القاهره
نورهان محمد رضا
ابراهيم احمد ابراهيم احمد
مدراسه ابوقرقاص الثنوي الصنعى
رقم الجلوس 2672442
انا اسمي حسن اشرف من الاسماعيليه
ودا رقم جلوسي٢٣٢٠٠٢٠
مبروك يا سلمى
النتيجه طلعت ولا لسه عشان منقعدتش ندور علي الفاضي
الاسم / عبدالرحمن محمود محمد خير حسن
المدرسة / الشاطبي الثانوية الصناعية
نظام /3سنوات
رقم الجلوس/2560286
احمد وليد محمد محمد ، مدرسة الشراونة الثانوية الصناعية المشتركة، رقم الجلوس 2664765
نعمه السيد جوده
رقم الجلوس:2531892
محافظة الشرقيه
الصف الثالث صنايع نسيج
عاوز الشهاده
رقم الجلوس 2225624
الاسم/عبد الرحمن دسوقي محمد محمد
القسم /كهرباء
رقم الواتس/01124619840
مي عبد اللطيف موسي
رقم الجلوس : 2644341
قسم ملابس
محافظة كفر الشيخ
وفاء اشرف صابر
2057795
كريم ربيع صلاح عبد الظاهر
رقم الجلوس 3408960 شعبه القانون التجاريه المحافظ الشرقيه
الاسم احمد محمد احمد ركابي
المدرسه محمد حسين هلال الميكانيكيه ثلاث سنوات
محافظه اسوان
ً قسم سيارات
رقم الجلوس2658573
لو سمحت عايزه النتيجه أنا من ميت غمر دبلوم زراعه
نتيجه الصف الثالث نجارة اثاث
انا عايز اعرف نتيجه دبلوم الثانويه المكانكيه قسم كهرباي الرقم الجلوس 2849642 رقم الاتصال 01095093977
لو سمحت عايزه اعرف النتيجه بتاعتي أنا من ميت غمر دبلوم زراعي
رقم الجلوس 2160579 قسم تريكو الي محافظه بني سويف
نتيجه الدبلوم الفني لصف الثالث 2019
اسم الطالب:احمد اشرف
رقم الجلوس :
اسم الشعبه: فنى معمل
محافظة: القليوبية
رقم الجلوس ٢٧٨١٠٢٤
رقم الجلوس ٢٥٨٤٩٢٥ دبلوم صناعي
اسلام حمادة محمد محمد
رقم الجلوس 2150376
الشعبة صناعي 3سنوات
محافظة بني سويف
رجب حمدان رجب
رقم الجلوس. 2787345
محافظة سوهاج
رجب حمدان رجب احمد
محافظة سوهاج
رقم الجلوس. 2787345
شعبه قانونيه 3319212
رقم الجلوس 3319212
دعاءمحمد
رقم الجلوس 3614111
شعبه اداره
الاداره
التسويق 3374011
رقم الجلوس 500 محافظة بنى سويف
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