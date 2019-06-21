نتيجة دبلوم الصنايع الزراعة التجارة الفنادق| رابط نتائج الدبلومات 2019 بالاسم ورقم الجلوس دور أول

نتيجة الدبلومات الصنايع والتجارة والزراعة حيث يبحث جميع طلاب وطالبات التعليم الفني عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 دور أول، وسنتابعها معكم في هذا التقرير من خلال متابعة أخبار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث تواصل مراكز التصحيح عملها على قدم وساق لسرعة إعلان نتائج الدبلوم لجميع الشعب الدور الأول، ويمكنك تسجيل رقم جلوسك واسمك والقسم الخاص بك في تعليق أسفل الخبر لتكن أول من يعلم نتيجة الدبلومات الترم الثاني، حيث كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه سيتم ظهور نتيجة الدبلومات الصنايع الزراعة التجارة الفنادق لجميع المحافظات، خلال نهاية الشهر الحالي، حيث لا تزال أعمال التصحيح مستمرة في جميع مراكز التصحيح، وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوع.

تواصل موق نجوم مصرية مع عده مصادر بوزارة التعليم وأكدت أن نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس سيتم ظهورها عبر بوابة التعليم الثانوية الفنية خلال يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم، كما أكد أن تنسيق الدبلومات نظام الخمس سنوات سيتم إعلانه مع تنسيق الثانوي العام للمرحلة الثالثة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلوم كل الأقسام الصنايع والزراعة والتجارة والتمريض والزخرفة أوشكت على الانتهاء بأغلبية المحافظات، وأنه سيتم ظهور النتيجة برقم الجلوس خلال منتصف الأسبوع المقبل عبر بوابة الثانوية الفنية .

صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة الدبلوم في جميع المحافظات حتى الآن، وأشار إلى أن من الممكن أن تستمر أعمال الكنترول حتى نهاية هذا الأسبوع، ولهذا نتوقع أن يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال الأسبوع القادم لجميع الأقسام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ترم ثاني

لم تمر امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دور أول بسلام خلال هذا العام، فقد سجلت غرفة متابعة امتحانات الدبلوم شكاوى وتجاوزات وغش إلكتروني وشغب داخل اللجان بالإضافة إلى حالات انتحال شخصية وعده حالات تمزيق ورق الإجابات، ولهذا فأن نتيجة الدبلوم لكل الأقسام يترقبها الطلبة وأولياء الأمور على رأسهم بفارغ الصبر في وسط كم القلق الواقع خلال فترة الامتحانات.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

فور ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، يمكن للطلاب الحصول عليها من موقع البوابة المصرية للتعليم الفني أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب، ونشير إلى أن مؤشرات تصحيح الدبلوم الأولية تشير إلى ارتفاع نسبة نجاح نتائج الدبلومات كل الأقسام عن العام الماضي.

يمكن لجميع طلاب التعليم الفنى كتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور ظهور نتيجة الدبلوم 2019.

نتيجة الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة 2019

حيث تعد نتيجة شهادة الدبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة والزراعة 2019 من أهم نتائج الدبلوم التي يترقبها جميع الأهالي والطلاب، ونشير إلى أنه بلغ عدد الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية جميع الأقسام 757 ألف طالب وطالبة، ونشير إلى أنه تم توزيع الطلبة على 2802 على مستوى جميع المحافظات.

نتيجة دبلوم الصنايع 2019

يحرص طلاب الدبلوم الصناعي الحصول على أعلى الدرجات في نتيجة الدبلوم الصناعي 2019، وخاصة في نظام تعليم الخمس سنوات، ليتمكن من أن يلتحق بأحد الكليات والمعاهد الفنية المتاحة من وزارة التعليم لطلاب نتيجة الدبلومات الصناعية، والتي غالبا يتم إعلانها مع تنسيق أخر مرحلة للثانوي العام.

نتيجة دبلوم التجارة 2019

حيث ينطبق على طلاب نتيجة الدبلوم التجاري 2019 لنظام خمس سنوات نفس نظام الدبلوم الصناعي، ويحق لطالب الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد النظرية، وهذا طموح كل طالب قي نتيجة الدبلومات الفنية ليكون مؤهله الدراسي معهد بدلا من مؤهل متوسط.

بوابة التعليم الفني

يمكل لطلاب شهادة التعليم الفني، الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني .

. اختيار الشعبة.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

عرضنا في هذا التقرير أخبار ظهور نتيجة الدبلوم كل الأقسام نتجة الصنايع والتجارة والزراعة برقم الجلوس، وأخر أخبار نتائج الدبلومات.

← إقرأ أيضاً: