موعد التصديق على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 | نتائج الصف الثالث الثانوي الصناعي .. التجاري .. الزراعي .. الفندقي.. التمريض

نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019 برقم الجلوس .. نتائج الصف الثالث الثانوي الصناعي .. التجاري والزراعي والفندقي وذلك للعام الدراسي الحالي، قد بدأ البحث يتعاظم على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، فجميع أبناؤنا طلاب الدبلومات الفنية والثانوي الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات يتنسمون عن أي أخبار تتعلق بالنتيجة وبموعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنجنبكم عناء البحث دون طائل، فالكثير من المواقع الإخبارية لا تدقق الأخبار والمعلومات التي تقوم بنشرها، لذلك سيكون البحث عن نتيجة مدارس الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، ومن خلال هذا التقرير سنواصل في متابعة دائمة لأخبار نتيجة الدبلومات بجميع الأقسام والشعب، ويجب الانتباه بأن الاستعلام عن النتائج يتم برقم الجلوس والرقم السري.
وأيضا سنساعدكم في حال تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، سنساعدكم في الاستعلام عن نتائجكم حال حدث ضغط شديد كما هو متوقع على رابط الاستعلام عن النتائج، فقط عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة يمكنكم ترك رقم الجلوس والاسم في تعليق على هذا التقرير، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات بالنتائج، وسيكون أولوية الرد على التعليقات بالتعليقات الأولي ثم الذي يليها، فبادر بترك رقم الجلوس والاسم لتكون أول من يعرف نتيجته حال إعلانها.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
ولن يتوقف الأمر على الاستعلام عن النتائج فقط ولكننا سنكون معكم في جميع مراحل الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019، لذلك يمكنكم الاحتفاظ برابط هذا التقرير واللينك الخاص به حتى تكونوا على الإطلاع بكل جديد يخص الدبلومات الفنية من إعلان نتائج.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وموعد إعلان النتائج
يتم حاليا الاستعداد لإعلان نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي المنتهي 2018/2019، وذلك بعد انتهاء الامتحانات والانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، وخلال أيام قليلة حسب ما هو معلن سيتم ظهور نتيجة جميع شهادات التعليم الفني بجميع الأقسام والشعب.
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وطريقة الاستعلام
ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس من خلال الرابطين السابقين، وذلك بالنسبة لمختلف الأقسام والشعب، من خلال موقع بوابة التعليم الفني عبر شبكة الإنترنت وعنوانه: gdepexams.emis.gov.eg، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير كل جديد، فداوم عزيزي الطالب على زيارة هذا التقرير.
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج 2019
- أولا يتم الدخول على بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة
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ملحوظة هامة
أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
التعليقات
موكذ فاقوذ محافظة اجوقوه
الصفحة الثانى الفنى رقم جلوسى 2375
مصطفى عبد الله سيد عبد الرحمن
الجيزه
2012677
صفيه عبد المنعم محمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس 3141
محمد معروف عبد الطيف بركات
مدرسه الحاجر الصناعيه
محافظه سوهاج
رقم الجلوس ٥٠٧
قسم نجاره عام
ممكن النتيجه
نورهان رافت وهبة بنشوي محافظة سوهاج مركز طهطا مدرسة حلمي عبد الاخر رقم الجلوس 278
نورهان رافت وهبة بنشوي محافظة سوهاج رقم الجلوس 278
ايمن محمد علي سرور ثانوي تجاري الصف الاول رقم الجلوس 1024
الاسم/احمد السيد ابراهيم عبد الصمد ابراهيم
المدرسه/ الثانوي الفني التجاري
بمحافظه الشرقيه ..الزقازيق
رقم الجلوس/١٢٤
لجنه /٣
ممكن النتيجة
الصف الثاني الثانوي الصناعي رقم الجلوس 815
الفيوم
208
فاطمة رشاد
رقم الجلوس86
محافظة الدقهلية
هدير ممدوح علي سباعي
انا السيد صلاح سليمان سلام
رقم الجلوس ،١١٧٥
الاسم شيماء السيد رقم الجلوس ٩٣٨ مدرسة التجاره المشتركه النواقعه مركز فاقوس الشرقيه الصف الثاني
الاسم اميره مراد سلامه نجم
مدرسه البوز الصناعيه بنات
قسم تفصيل
الرقم الجلوس 179
محافظه الشرقية
احمد محمود احمد سعيد
الصف الثانى
قسم كهرباء
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 1074
مدرسه ههيا الثانويه الصناعيه بنين
الاسم : يوسف شبل محمد شبل محمد غرييب
رقم الجلوس : 1409
محافظه :الغربيه
يااارب تردو عليا عشان انا خااايف جدا ارجوكو بليييييز
لبنة قاسم عبدالعزيز محافظة المنيا قرية هيهيا رقم الجلوس ١٦٨٠
رقم الجلوس . ٥٦٥ محافظه الغربيه
فارس جمال حلمي محافظه المنيا 1625
علياء كامل
من سوهاج
696
وليد كامل عبيد مهنى محافظة كفرالشيخ رقم الجلوس 2901
وليد كامل مهنى محافظة كفرالشيخ رقم الجلوس2901
جنات اسماعیل حسن خمیس علی محافظه القاهره رقم الجلوس 1072
ممكن لو سمحتوا نتيجة احمد السعيد رسلان
رقم الجلوس 814
محافظه كفرالشيخ
على السبكى عبده السبكى 909
منصور احمد محمد مدرسه الاورمان الثانويه الفندقيه بمرح نظام ثلاث سنوات رقم الجلوس 3569
لوسمحت نتيجه الصف السادس الابتدائي كفرالشيخ ١٥٩٩
رقم الجلوس2995 محافظه البحيرة
نسرين سيد عبد العزيز
الصف الثاني
محافظة اسيوط
ندي علي حسن احمد عبداللاه رقم الجلوس ٨٦٨ محافظه الجيزة
ندي علي حسن احمد عبداللاه رقم الجلوس ٨٦٨
عبدالله حسن زيدان
203
محافطه الغربيه
حمدي احمد حمدي دياب
رقم الجلوس/١١٦٥
قسم /ميكانيكا
محافظه/المنيا
مركز/ديرمواس
٢٢٢ دبلوم تجاره محافظة الشرقيه
رقم الجلوس:2264
محافظه الغربيه
تانيه تجاره
304
السلام عليكم ورحمه الله -مدرسه باحثه الباديه -الصف الاول التجارى -رقم الجلوس 158- محافظه الجيزه
محمد احمد ابراهيم المرسي
153رقم الجلوس
محافظة الدقهلية
السنبلاوين
بسنت السيد رجب عبداللاه
رقم الجلوس 491
محافظة الاسكندرية
الصف الاول الثانوي التجاري
بسنت السيد رجب عبداللاه
رقم الجلوس 491
محافظة الاسكندرية
الصف الاول الثانوي التجاري
القليوبية3152
1237
اسراء قاعود محمودعبد الحفيظ. محافظ أسيوط رقم الجلوس 6
شيماء عبد الحكيم شعبان عبد العزيز اولي ثانوي تجاري محافظة البحيره رقم الجلوس ٦٠٥
ياسمين وليد
شهاب مسعد احمد مصطفي حميد محافظة الغربية رقم الجلوس 306 مدرسة الميكانكية
دعاء.حمدي.محمد.بيومى
حسين مصطفي عوض
الصف الاول الصناعي قسم كهرباء
محافظة اسوان
رقم الجلوس /112