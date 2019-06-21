نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دور أول برقم الجلوس- نتائج الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعيةوالتمريض

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية وقنا والقليوبية وسوهاج وجميع المحافظات، نتابعها مع كل الطلاب لحظة بلحظة في هذا التقرير، حيث لا تقل أهمية نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية ونتيجة الدبلوم التجاري والفندقي عن أي نتائج أخري.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظامي ثلاث وخمس سنوات خلال الأسبوع القادم في جميع المحافظات، حيث اقتربت من الانتهاء من التصحيح لجميع الأقسام، وتفيد مؤشرات التصحيح الأولية إلى ارتفاع نسب نجاح الطالبات عن الطلاب .
ويترقبها ما يتجاوز الـ 700 ألف طالب وطالبة على مستوي جميع المحافظات بفارغ الصبر، ولهذا نرصد مع أبنائنا طلاب التعليم الفني أخبار نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والتمريض والسياحة والفنادق في هذا التقرير وروابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها.
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 الترم الثاني، خلال أيام قليلة في جميع المحافظات عبر بوابة الثانوي الفنية، حيث أكدت وزارة التعليم في تصريحات صحفية جاءت على لسان نائب وزير التربية والتعليم، أنه قد اقترب موعد الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، ولنظام الثلاث والخمس سنوات.
لا تزال أعمال التصحيح مستمرة في جميع المحافظات وجميع الأقسام، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعدها البدء في مرحلة تجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج ونسب النجاح، وبعدها يتم اعتماد وزير التعليم نتائج الدبلومات كل المحافظات، ويتم إعلات التنسيق لدبلومات نظام الخمس سنوات مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
سجلت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية نسب نجاح مميزة في أغلبية المحافظات، طبقا للمؤشرات الأولية لتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للمواد التي تم البدء في تصحيحها قبل عيد الفطر المبارك، حيث نتوقع انتهاء أعمال كنترول نتائج الدبلومات الفنية خلال نهاية هذا الشهر، نظرا أنه تم البدء في تصحيح أغلبية المواد بعد العودة من أجازة عيد الفطر.
ونشير إلى أنه اشتكي عدد محدود من الطلاب من طول امتحانات المواد وعدم مراعاة عامل الوقت المحدد لكل مادة، في حين أن المعظم أعرب عن فرحته من سهولة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وخاصة لطلاب نتيجة دبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة.
نتائج الدبلومات الفنية 2019 دور أول
يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الفني كتابة بياناتهم كاملة من الاسم ورقم الجلوس والمحافظة والشعبة في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج الدبلومات الفنية فور اعتمادها.
نتيجة الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات
حيث يؤدي طلاب نتيجة الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات لجميع المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في نفس التوقيت، حيث بدأت يوم 18/5 وانتهت يوم 1/6 وجاري تصحيح نتيجة الدبلوم، ونترقب اعتماد النتائج خلال هذا الشهر، كما نشير إلى أن تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 5 سنوات يكون خلال شهر أغسطس.
البوابة المصرية للتعليم الفني
يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس فور أن يعتمدها وزير التعليم على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث يمكن لطالب شهادة الدبلومات الفنية الدخول إلى بوابة التعليم الفني وتسجيل رقم جلوسه وتحديد الشعبة التي ينتمي إليها ليظهر له جميع درجاته بالتفصيل في كل المواد.
بوابة الثانوية الفنية
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات جميع الأقسام من خلال موقع بوابة الثانوية الفنية، حيث أنه يعد الرابط الرسمي المحدد من جانب وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات برقم الجلوس، كما نتوقع رفع نتيجة الدبلوم عبر موقع اليوم السابع وفيتو ومصرواي، وسيتم ورضع روابط مباشرة للنتيجة فور ظهورها.
نتيجة الدبلومات الفنية على اليوم السابع
سنقوم بتوفير رابط نتيجة الدبلومات الفنية على اليوم السابع فور إعلانها على الموقع، وروابط النتيجة عبر موقع فيتو ومصرواي وبوابة التعليم الفني، فور توفير الروابط ويسعدنا تلقي بياناتكم في تعليقات أسفل الخبر وسيتم الرد على جميع الطلاب بالدرجات.
- نتيجه الدبلومات الفنيه موقع اليوم السابع
- نتائج الدبلومات الفنية مصراوى
- نتائج الدبلومات الفنية فيتو
تابع ظهور نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة
سنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الدبلومات الفنية سواء نتيجة دبلوم الصنايع أو نتيجة دبلوم التجارة أو نتائج دبلوم الزراعة والفندقي ونتيجة التمريض للدور الأول من خلال هذا التقرير، ولهذا يمكنك حفظ رابط المقال في جهازك والإطلاع عليه من وقت لأخر لمعرفة أخر أخبار نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس لجميع المحافظات.
تشير التوقعات إلى ارتفاع نسب نجاح نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي وجميع الأقسام، وأوضحت الوزارة أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم تطبيق قواعد الرأفة خاصة للطلاب الذين رسبوا في ثلاث مواد.
التعليقات
اسماء عبدالرحيم
الهرم رقم الجلوس ٣٠٨٥١٧١
جهاد عصام ابراهيم سرور
شعبة تسويق
محافظه المنوفيه
إدارة سرس الليان
مدرسه سرس الليان التجاريه المشتركه
3270952
كوثر احمد فهمي
محافظه الدقهليه
رقم الجلوس:3228571
مدرسه فريده حسان للثانويه التجاريه بنات بالمنصوره
ارجو النتيجه
شعبه اداره
ابراهيم امين ابراهيم احمد
رقم الجلوس2386602
طنطا مدرسه الميكانيكيه
قسم سباكه ونماج
حسين مجاهد احمد صالح
محافظه الدقهلية مدرسه ميت علي التجارية فصول طناح
رقم الجلوس 3229482 تجاره شعبة ادارة
كفرالشيخ
نتيجةدبلوم تجارة شعبة قانون بمدرسة إهناسيا المدينة 2019
ال درسات
امجد منشاوي محمود امام
محافظه الشرقيه
مدرسه فاقوس الصناعيه بنين
٢٤٨١٥٦١
امته هتبان نتايج الدبلون الفنى فى محافظه البحيره للبنات
منار عبدالستار عبد الحميد امين
رقم الجلوس:3746745
محافظه سوهاج
تالته تجاري
نظام تلات سنوات
شعبه تسويق
يحيي عادل احمد
رقم الجلوس: 2944032
المحافظه: سوهاج
المدرسه الصوامعه شرق
صناعي الشعبه شبكت المياه اعمال صحيه
محمد سيد رمضان محمد سليم
2103056
محافظه الجيزه
هي الشهاده بتاعه محافظه الشرقيه التجاره طلعت ولا لا 3 تجاره
طب اليومين عدو
محافظة المنيا
مدرسة بني مزار التجارة بنات
٣٦٣٢٧١٧
شعبة تسويق
محمدسيد محمود محمد
محافظة قنا
المدرسة الثانويه الفنيه الصناعيه تل مكان ي كي ع
قسم تبريدوتكييف
أسمي شيماءأحمدحسن محمدشعبةإدارةرقم الجلوس 3616355أسيوط
الأسم:شيماءأحمدحسن محمد رقم الجلوس 3616355شعبةإدارةمحافظةأسيوط
الف الف الف الف الف الف مبروك مبروك مبروك مبروك شيما
رين عطيتو جادالسيد
اداره
سوهاج
3711088
17ش محمدعبدالرحمن النحال الزقازيق اول الشرقية
هيا الشهاده هططلع يوم 20
ممكن اعرف نتائج الامتحان للصف الثالث التجاري
ظهرت ولالسه
لسه هتظهر خلال أيام
الاسم فارس احمد سعد بدير. رقم الجلوس ٢٨٤١٤٢١ المحافظة المنوفية مركز تلا
شعبة أيه يا فارس
2591524 شعبه / الكترونيات
فهمي رجب فهمي عرفات
محافظة مطروح
مدرسة مطروح الثانويه الصناعيه بنين
رقم الجلوس ٢٥٨٠٢٩٠
ارد النتيجه
شعبة أية