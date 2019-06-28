نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس على بوابة التعليم الفنى لعام 2019

تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية زراعى ، صناعى ، تجارى نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات من وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس 2019 اعرف نتيجتك من بوابة التعليم الفنى مجاناً نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم.



تسهيلاً على طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بكل الأقسام زراعي، صناعي، تجاري، نقدم لكم روابط مدخل نتائج التعليم الفني ووزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني لنظام الخمس سنوات، والثلاث سنوات.

وسيتم أعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، بعد الانتهاء من تأدية اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ من يوم 18 أيار 2019، وتستمر حتى يوم ثلاثين أيار لبعض الأقسام والشعب، هذا وقد أتمت الوزارة مختلَف الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية التي تنطلق في كافة المحافظات المصرية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة التعليم الفنى

ويتوقع أن أن يوصل عدد المتقدمين للامتحانات تجاري، وفندقي، وزراعي، وصناعي، 757095 طالبا وطالبة، و أن التجاري 263200 طالب وطالبة، و الفندقي 21564 والزراعي 98785 و الصناعي 376217 طالبا وطالبة، مثلما تم وضع أسئلة الاختبارات من قبل اللجان المختصة، وهناك التزام كامل من قبل واضعي الأسئلة بالكتاب المدرسي وأيضا بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية والأسئلة المحددة من قبل الجهات المختصة.

مثلما إنتهت الموافقة على مساواة العاملين بامتحانات الدبلومات الفنية بزملائهم في الثانوية العامة بخصوص بمكافأة الاختبارات، و تم تجهيز مذكرة منذ العام الفائت أثناء اختبارات العام الدراسي 2017/2018، بشأن مساواة العاملين مع زملائهم في التعليم العام وتمت القبول عليها ذلك العام.

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