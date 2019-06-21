نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019| نتائج الدبلوم صنايع وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة كل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019 أصبح يبحث عنها كل الطلاب بمجرد أن انتهوا من أداء أخر امتحانات للدبلوم الدور الأول، مع بداية شهر يونيو الجاري، ليبدأ الطلاب في مرحلة تربص نتيجة الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي ونتيجة الدبلوم التجاري للنظامي الثلاث والخمس سنوات، والتي يتم اعتمدها لجميع المحافظات في وقت واحد من جانب سيادة الوزير، كما يحدث في نتيجة الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تستمر أعمال تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول خلال أسبوعين.
كشفت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظتمي ثلاث وخمس سنوات، وأكدت أنه سيكون خلال الأسبوع القادم لجميع الأقسام، كما أكدت الوزارة أن النتيجة سيتم عرضها خلال يوم واحد من اعتمادها في جميع المدارس فقط برقم الجلوس.
صرح نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، بأن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات لكل الأقسام لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم تصحيح الامتحانات بمنتهي الدقة والشفافية ويقوم أكثر من مدرس بمراجعة ورقة الإجابة الواحدة، لتجنب وجود أي أخطاء في نتائج الدبلومات الفنية.
كما علق سيادته على سؤال أغلبية الطلاب التعليم الفني حول سبب تأخر إعلان نتيجة دبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة ونتيجة دبلوم الزراعة، بأن أعمال التصحيح تستغرق وقت طويل لزيادة عدد الطلاب بالإضافة إلى أنه يتم تجميع الدرجات وإعداد قائمة بأسماء الطلاب الأوائل وكل هذه الأعمال تستغرق وقت.
كما أضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم البدء في تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة التعليم الفني بعد انتهاء أجازة عيد الفطر ولهذا فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال كنترول النتيجة خلال هذا الأسبوع.
نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019
فور أن يؤشر وزير التعليم على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يمكن للطلبة الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لمركز دعم واتخاذ القرار لوزارة التعليم، وبعدها يتم توزيع نتائج الدبلومات لجميع الأقسام في المدارس خلال 48 ساعة من اعتمادها.
للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فور اعتمادها قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم في تعليق أسفل الخبر.
نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني
أكدت غرفة العمليات التي تم إنشائها من وزارة التعليم لمتابعة امتحانات شهادة إتمام المدارس الفنية لجميع الأقسام، تلقي 68 واقعة غش وتجاوز قانوني داخل اللجان على مستوي جميع المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 20 حالة محاولة تسريب الامتحانات من خلال تصويره بالهاتف، ومن جانبه أوضح مصدر بالوزارة أنه سيتم إعلان العقوبات التي سيتم تطبيقها على هؤلاء الطلاب طبقا لقانون التعليم المصري.
نتيجة الدبلوم كل المحافظات
- نتيجة الدبلومات الفنية محافظة القاهرة 2019.
- نتائج الدبلومات الفنية بالجيزة برقم الجلوس.
- نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 محافظة الإسكندرية.
- نتائج الدبلومات الفنيه 2019 محافظة الدقهلية.
- نتيجة الدبلوم الصنايع 2019 بالقليوبية .
- نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ .
- نتائج الدبلوم الزراعة 2019 محافظة البحيرة.
- نتيجة بدبلوم الزراعة برقم الجلوس بالشرقية.
- نتيجة الدبلوم التجاري 2019 برقم الجلوس بالغربية.
- نتيجة دبلوم التجارة 2019 بالاسم بالمنوفية.
- نتائج الدبلومات الفنية التجارية 2019 بالسويس.
- نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2019 برقم الجلوس بورسعيد.
- نتيجة الدبلومات السياحة والفنادق 2019 في سوهاج.
- نتائج دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس 2019 بأسوان.
استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 3و5 سنوات
أدي طلاب الصف الثالث الثانوي الفني امتحانات الفصل الدراسي الثاني النظري والعلمي منذ يوم الثامن عشر من شهر مايو الماضي، وحتى الأول من يونيو الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة انتظار النتيجة بفارغ الصبر وبالأخص للطلاب نظام الخمس سنوات، حيث يحلم أغلبية طلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات باللحاق بأحد الكليات الفنية أو المعاهد التي حددتها وزارة التعليم لطلاب الدبلوم .
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول من خلال بوابة التعليم الفني من خلال الخطوات التالية :
- بوابة الثانوي الفني.
- تحديد نتيجة الدبلومات 2019.
- تحديد النوعية (صنايع،تجارة،زراعة، تمريض،فندقي).
- كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
متابعة ظهور نتيجة الدبلوم صنايع وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة
يمكن لجميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية تسجيل رابط هذا المقال في الجهاز الخاص بك وفتح التقرير بين الحين والآخر للوقوف على أخر أخبار نتائج الدبلومات الفنية، ومتابعة موعد إعلان نتائج الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق.
حيث أكد مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية تفيد بارتفاع نسب نجاح نتيجة دبلوم الصنايع 2019 عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تتقارب نسبة نجاح نتيجة دبلوم التجارة 2019 مع نتيجة عام 2018 أما نتيجة دبلوم الزراعة ونتيجة دبلوم الفنادق فلم يتم التصريح حول مؤشرات النتيجة للترم الثاني حتى الآن.
أعرب عدد من طلاب التعليم الفني عن استيائهم بسبب تأخر إعلان نتائج الدبلومات الدور الأول، ونود أن نشير إلى أن هذا التأخير يعود في مصلحة الطالب، للقيام بأعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة بدقة، مما يضمن عدم تعرض الطالب للظلم في النتائج والحصول على الدرجات التي يستحقها.
هذا وقد أكدت وزارة التعليم أنه سيتم رفع نتائج الدبلومات برقم الجلوس عبر موقع بوابة الثانوية الفنية، خلال دقائق من اعتمادها، مشيرة إلى أن نسب نجاح الطالبات أعلى من الطلاب.
التعليقات
2750771
2750771
الاسم محمد احمد دندراوي خضاري ، محافظه قنا،رقم الجلوس 2783033
ممكن أعرف نتيجتي لو سمحتو بس مش معايا رقم الجلوس ينفع بالاسم
طيب ما احنا دخلنا فالاسبوع الفادم علي كدا
رقم الجلوس 2655882
الاسم: مصطفى عبد الله محمد عبد الرحيم
رقم الجلوس: ٢٢٢٧٣٨٤
مدرسة: عمار بن ياسر الثانوية الفنية
محافظة:القليوبية
دبلوم صناعه
دبلوم سياحه وفنادق محافظه الجيزة مدرسه الاورمان بطناش
الاسم أحمد ماهر عبدالنبي على
رقم الجلوس 3920260
مطبخ
الف مبروك لكل الناجحين
مريم ناصر ذكي بباوي
2676104
ياريت لو طلعت تعرفيني بليز💙
دبلوم صناعي برقم الجلوس ٢٣٧٨١٣٥
محمد ابراهيم خلف سليم
مدرسه العامرية الثانوية الصناعية
رقم الجلوس2610827
قسم تشطيبات
٢٦١٠٨٢٧ رقم الجلوس
محمد ابراهيم خلف سليم
مدرسه العامرية الثانوية الصناعية
٢٦١٠٨٢٧ رقم الجلوس
أمته النتيجة
عيسي صابر سنوسي حسين
رقم الجلوس 600320
قسم تبريد
محمد اشرف علي
محافظه القاهره
مدرسه الاورمان الفندقيه بالمعادي
٣٨٥١٢٩٩
عبد الرحمن ضاحى 2622886
احمد عبده احمد عبده
محافظه القاهره
٣٨٧١٥٠٦
فني فندقي قسم مطعم
سهيله صلاح رشيد محمود مفتاح
رقم الجلوس 2188888
قسم ملابس جاهزه
عبدالله محمد عبدالعال رقم الجلوس 3467059 مدرسه بلطيم التجاريه شعبه اداره محافظه كفر الشيخ رقم التليفون 01090588672 شكرا لكم وتحياتي للاستاذه هبه سالم
عمر محمود سيف عبداللطيف
احمد عبدالرحمن احمد الخولي
٣٥٤٤٤١٦
قسم أية يا أحمد
شرين احمد محمد السيد
رقم جلوسك كام يا شرين
اسمی نوران حسن محمد حسن
3ثانوی صنایع قسم نسیج مدرسه السلام الثانویه الصناعیه بنات من قلیوب رقم الجلوس 2265955
نورا شعبان محمود السيد …. محافظة الغربية . المدرسة الفنية النسيجية . رقم الجلوس:2993086
الاسم مصطفى عصام عبد الوهاب محمد مصطفى رقم الجلوس ٢٠٢٩٤٢١ مدرسه السلام الكهربيه قسم الكترونيات الصف الثالث
محافظة أية يا مصطفي
الشهادة فاضل اد اي عقبال ماتظهر ورقم جلوسي. 2189930
خلال أيام قليلة
الاسم منال محمد ابو السعود
محافظه الشرقيه منيا القمح
مدرسه التجاره الثانويه المشتركه
رقم جلوسك كام يا منال
محمد عبد الجواد حسين قسم تكيف و تبريد محافظة الجيزة
هبه سالم امتا هت\هر لو سمحتي
٣٤٢٣٥٦٦
محافظة أيه يا محمود
محمد عمرو محمد صلاح الدهان محافظه مرسي مطروح
2591524
ممكن توضح القسم يا محمد
.رقم الجلوس 3078600. نتيجه دبلوم التجاره محافظه الجيزه
تأمينات 3169308
الاسم :اكرام مجدي عبدالوهاب
رقم الجلوس:194
محافظة البحيرة
مدرسة: ابو المطامير الثانوية الفنية الصناعية بنات
ممكن الرد على عند ظهور النتيجة
خلال أيام إن شاء الله
نتيجه الصف الثالث الثانوي صناعة مركز أشمون منوفيه
عبدالسلام خالد محمد السيد، مركز أشمون منوفيه مدرسه أشمون الصناعية
عايزة اعرف نتيجة مبارك كول الغربية لو سمحتوا
انا ميم وانا عدت السنه علشان الرسم الفنى وانا قسم ملابس جاهزه ورقم جلوسى 2973329ممكن تردى عليه
3891698
3141750
شعبه تسويق رقم الجلوس 3638178
نتيجه الدبلوم تجاره 2019
٣٧٣٢٤٩١ رقم الجلوس
3709370
تمام يا علاء هيتم الرد بالدرجات فور ظهور النتيجة تابعنا
ممكن اشعار عند ظهور النتيجه