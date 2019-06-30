نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول بوابة التعليم الفني برقم الجلوس “النتيجة جاهزة”

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول جاهزة وستكون عبر موقع بوابة التعليم الفني، حيث كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جهوزية نتيجة الدبلومات 2019 بشعبها الثلاث اليوم الأحد، وقال أنه يأمل اعتماد وظهور النتيجة يوم غداً الإثنين، وعبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني عبر الخدمات الإلكترونية لمركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي كما هو معتاد عليه، على أن يكون الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي او الزراعي أو التجاري برقم الجلوس.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ستكون ثاني نتائج الشهادات العامة التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وبعد فترة كبيرة من الانتظار والترقب، والحديث عن موعد ظهور نتائج الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري، ما بين اجتهادات المقربين، وتصريحات المسئولين الرسمية، ها نحن نقترب من ساعات الفرحة والبهجة بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات الدور الاول من امتحانات العام الدراسي 2018-2019، وستعلن عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 قد مرت بجميع المراحل المتمثلة في التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة النهائية، ثم تحديد نسب النجاح وحصر اسماء الطلاب الاوائل في جميع الشعب للطلاب الدارسين بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، حيث أتمت الكنترولات البالغ عددها 23 كنترول كافة عمليات التصحيح.

تعلن التفاصيل بما فيها نسب النجاح في نتائج الشعل الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، بما فيها اسماء الطلاب الاوائل على مستوى الجمهورية، من خلال المؤتمر الصحفي المنتظر عقده بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يوم غداً الإثنين او بحد أقصى نهاية الأسبوح الجاري.

بوابة التعليم الفني

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي برقم الجلوس من خلال موقع بوابة التعليم الفني لنتائج طلاب الدبلومات، والذي يعد هو الموقع الرسمي لاستخراج النتيجة بالدرجات لجميع المواد، ومن خلال بوابة نتائج الثانوى الفنى سنتعرف على كشف النتيجة بالدرجات قريباً.