موقع رسمي || رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والتي أصبحت محل بحث خاصة بعدما انتهت امتحانات الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب، كما سنتابع معكم نتائج شهادة الثانوي الفني “الدبلومات الفنية” والتي تم انطلاق الامتحانات الخاصة بها يوم 18 مايو 2019، طبقا لجداول الامتحانات التفصيلية من خلال رابط جدول امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، قد بدأ يتزايد البحث عنها على المواقع الإخبارية وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه أصبح البحث عن أي خبر بخصوص الموعد المحدد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها وشعبها،
والبحث يشمل جميع المحافظات، فقد ازداد وتنامي البحث مؤخرا عن نتائج الدبلومات الفنية، سواء كان الثانوي الزراعي – الثانوي الصناعي – الثانوي التجاري – الثانوي الفندقي، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الشامل، وسنواصل مع جميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية في متابعة يومية، كما سنقوم بتحديث هذا التقرير تحديث دائم ومستمر لأخبار نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، والمتابعة مستمرة حتى يتم إعلان النتائج، كما سنقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فور إعلانها.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات
فقد أوشكت تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات على الانتهاء، وتعمل الآن لجان التصحيح على قدم وساق، وذلك حتى تتمكن لجان التصحيح من الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وبعد الانتهاء من التصحيح تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات، وعن المراحل الأخيرة قبل إعلان النتيجة سيتم حصر أوائل شهادات الدبلومات الفتية، وذلك تمهيدا لاعتماد النتائج وإعلانها في أقرب وقت، كما تقدم وزارة التربية والتعليم طريقة تقديم التظلمات على النتائج بعد إعلانها بفترة وجيزة، في خلال 15 يوم من إعلان النتيجة، وهناك شروط وقواعد لتقديم التظلمات على النتائج، وسنتعرض لهذه الشروط والقواعد في حينه.
طرق الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع الأقسام والشعب
بوابة الثانوي الفني
ستكون النتيجة متاحة لجميع طلاب شهادات الدبلومات الفنية من خلال الروابط التالية، وذلك لطلاب الأقسام والشعب: الثانوي الزراعي، الثانوي الصناعي، الثانوي التجاري، الثانوي الفندقي، التمريض، وذلك عن طريق الموقع الخاص ببوابة التعليم الفني عبر شبكة الإنترنت وعنوانه: gdepexams.emis.gov.eg، وتذكروا أننا سنتابع معكم عبر هذا التقرير كل ما يستجد من أخبار أو تصريحات تتعلق بالنتيجة، فداوم عزيزي وعزيزتي الطالبة الطالب على زيارة هذا التقرير.
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
يتم الدخول على مواقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التالية البوابة المصرية للتعليم الفني أو بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
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فقط اترك رقم جلوسك ورقمك السري في تعليق، وسنقوم بالرد عليكم بالنتائج فور إعلانها، لذلك احتفظ برابط هذا التقرير وداوم على زيارته لتجد كل جديد على موقعنا، وسنستمر معكم في تغطية دائمة ومتميزة من خلال هذا التقرير عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 ، كما سنقوم بنشر كل ما يصدر من أخبار أو تصريحات تخص موعد إعلان النتيجة، ونتائج العينات العشوائية، ونسب النجاح.
التعليقات
مؤمن محمد سيد من مدينه نجع حمادي رقم الجلوس 51 43 دبلوم فني زراعي
عايز اعرف نتيجة الصف الاول الثانوي زراعة رقم الجلوس 3307 مدرسه الفيوم الثانويه الزراعيه العسكريه محافظة الفيوم
أنا عايز اعرف نتيجة الصف الاول الثانوي زراعة 3307
المحافظه الفيوم
انا عوزة اعرف النتيجة
شاهنده طلعت والرقم الجلوس 192432
جرجس عبداللة عوض الله مدرسة بدر الثانوية الصناعية بنين رقم الجلوس 405
محمد فوزي مدرسة مطوبس التجارية المشتركة رقم الجلوس1759
2164983
بنى سويف الكهربائية
اسلام على حسين عبدالعزيز
مدرسه الشهيد محمد صفوت حسن زكى نظام 5سنوات
(بنى سويف)
الشعبه سيارات
رقم الجلوس 2989587
معاذ محمد
رقم الجلوس//2048888
الشعبة// كهرباء
علاء سعيد شفيق بكر الشافعي
مدرسه البتانون الثنويه الصناعيه
رقم الجلوس2363590
شاكر مجدي شاكر
مغاغه المنيا
مدرسه حميده التجاريه المشتركه
الشعبه اداره
رقم الجلوس
3604666
وشكرا لحضرتك
محمود محمد أحمد مرسي
مطاى
مدرسة مطاى الثانوية الصناعية بنين بمطاى
رقم الجلوس :2743987
اهلا بك يا محمود بالتوفيق والنجاح وتابع معنا وسنبشرك بالنجاح قريباً إن شاء الله
قنا
مدرسة قنا ا لمتقدمة نظام 5سنوات
الشعبه سيارات
رقم الجلوس 2989660
اهلا وسهلا عبد الرحمن نحن معك حتى تحصل على النتيجة ونكون أول من يبشرك بالنجاح إن شاء الله