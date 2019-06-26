موقع رسمي || رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والتي أصبحت محل بحث خاصة بعدما انتهت امتحانات الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب، كما سنتابع معكم نتائج شهادة الثانوي الفني “الدبلومات الفنية” والتي تم انطلاق الامتحانات الخاصة بها يوم 18 مايو 2019، طبقا لجداول الامتحانات التفصيلية من خلال رابط جدول امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، قد بدأ يتزايد البحث عنها على المواقع الإخبارية وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه أصبح البحث عن أي خبر بخصوص الموعد المحدد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها وشعبها،

والبحث يشمل جميع المحافظات، فقد ازداد وتنامي البحث مؤخرا عن نتائج الدبلومات الفنية، سواء كان الثانوي الزراعي – الثانوي الصناعي – الثانوي التجاري – الثانوي الفندقي، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الشامل، وسنواصل مع جميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية في متابعة يومية، كما سنقوم بتحديث هذا التقرير تحديث دائم ومستمر لأخبار نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، والمتابعة مستمرة حتى يتم إعلان النتائج، كما سنقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات

فقد أوشكت تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات على الانتهاء، وتعمل الآن لجان التصحيح على قدم وساق، وذلك حتى تتمكن لجان التصحيح من الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وبعد الانتهاء من التصحيح تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات، وعن المراحل الأخيرة قبل إعلان النتيجة سيتم حصر أوائل شهادات الدبلومات الفتية، وذلك تمهيدا لاعتماد النتائج وإعلانها في أقرب وقت، كما تقدم وزارة التربية والتعليم طريقة تقديم التظلمات على النتائج بعد إعلانها بفترة وجيزة، في خلال 15 يوم من إعلان النتيجة، وهناك شروط وقواعد لتقديم التظلمات على النتائج، وسنتعرض لهذه الشروط والقواعد في حينه.

طرق الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع الأقسام والشعب

بوابة الثانوي الفني

ستكون النتيجة متاحة لجميع طلاب شهادات الدبلومات الفنية من خلال الروابط التالية، وذلك لطلاب الأقسام والشعب: الثانوي الزراعي، الثانوي الصناعي، الثانوي التجاري، الثانوي الفندقي، التمريض، وذلك عن طريق الموقع الخاص ببوابة التعليم الفني عبر شبكة الإنترنت وعنوانه: gdepexams.emis.gov.eg، وتذكروا أننا سنتابع معكم عبر هذا التقرير كل ما يستجد من أخبار أو تصريحات تتعلق بالنتيجة، فداوم عزيزي وعزيزتي الطالبة الطالب على زيارة هذا التقرير.

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يتم الدخول على مواقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التالية البوابة المصرية للتعليم الفني أو بوابة الثانوي الفني

يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

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فقط اترك رقم جلوسك ورقمك السري في تعليق، وسنقوم بالرد عليكم بالنتائج فور إعلانها، لذلك احتفظ برابط هذا التقرير وداوم على زيارته لتجد كل جديد على موقعنا، وسنستمر معكم في تغطية دائمة ومتميزة من خلال هذا التقرير عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 ، كما سنقوم بنشر كل ما يصدر من أخبار أو تصريحات تخص موعد إعلان النتيجة، ونتائج العينات العشوائية، ونسب النجاح.

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