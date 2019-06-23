نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني

أعزائي الطلاب يمكنكم معرفة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي، من خلال الدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الأنترنت، حيث توفر بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات لكافة التخصصات الأخري، ولكن اليوم نركز فقط على تخصص الدبلوم الصنايع بجميع المحافظات، وذلك من اجل توفير الوقت والجهد عليهم في البحث عن روابط الاستعلام عن النتائج.

يوفر موقع الرسمي التابع للوزارة نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس، حيث يمكن لطلاب هذا التخصص معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال الولوج على البوابه المصريه للتعليم الفنى على شبكة الأنترنت، ومن خلالها يمكنكم متابعة كل التطورات الجديدة حول نتائج الدبلومات الصناعية على مستوي جمهورية مصر العربية .

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2019

نستكمل حديثنا حول نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية، حيث سيتم اعتماد النتائج رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكن لطلابنا الذهاب إلى المدارس المهنية للصنايع التابع لها الطالب للنظام الثالث سنوات وخمس سنوات معرفة نتائج بكل سهولة، ولكن بعض الطلاب الآخرين يفضلون البحث عن النتيجة الكترونيا، ومن خلال موقع نجوم مصرية، ونوفر لكم رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ، وذلك من اجل توفير الوقت والجهد على جميع الطلاب المصريين في كل المحافظات يمكنكم معرفة النتائج عن طريق شبكة الأنترنت .

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني

إحضارنا لحضراتكم رابط موقع بوابة التعليم الفني ، حيث سيتم ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم المصري، بعدها سيتم رفع النتائج مباشرة على الموقع الإلكتروني، ونود أن نعلمكم بان النتائج مازالت قيد التحميل، وفي الختام نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق .

يمكنكم استخراج نتيجة الدبلوم الفني الصناعي، من خلال ترك أرقام الجلوس، لمن يحمله من الطلاب هذا التخصص يمكنكم تركه بالتعليقات، وسوف نقوم بـ الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من الموقع الرسمي التابع للوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني على شبكة الأنترنت، وسوف يتم استلام النتائج لكل طالب تم تقديم طلب عبر التعليقات عبر هذا التقرير، وفي الختام في انتظار جميع استفساراتكم حول معرفتكم بالنتيجة دبلوم الصنايع على مستوي جمهورية مصر العربية.

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