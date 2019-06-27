“بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019” نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 جميع الشعب “الزراعية -الصناعية -التجارية “

في ظل ضوء مواصلة مهام وزارة التعليم على فتح باب التنسيقات لجميع المراحل التعليمية على مستوي محافظات الجمهورية، وتحديد المعايير للحد الأدنى لقبول الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات 2018، وعقب ما تم فتح باب التنسيق للثانوية العامة 2018 المرحلة الأولي والثانية حان الآن متابعة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 لـ نظام الثلاث والخمس سنوات، حيث يتطلع جميع الطلبة وطالبات الدبلومات 2019 على مختلف المحافظات لمعرفة نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني عقب الانتهاء من امتحاناتهم مؤخراً.

جاري خلال الساعات المقبلة اعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام الدراسي 2019.

“بوابة الحكومة المصرية” نتائج الترم الثاني الدبلومات الفنية (الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي)

نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019

ويذكر أن حددت “وزارة التعليم العالي” أن باب تنسيق الدبلومات الفنية 2018 من المقرر أن يفتح في منتصف شهر أغسطس المقبل على أن يستمر تسجيل الرغبات على مدار أسبوع على التوالي، كما أكدت الوزارة أن نسبة قبول الدبلومات الفنية كافة الشعب تصل إلى 10%، ونقدم لكم المؤشرات المتوقعة بتنسيق الدبلومات 2018.

1- تنسيق الثانوي التجاري قد سجل 58.43%.

2-تنسيق الثانوي الزراعي سجل 42.32%.

3-الثانوي الفندقي قد سجل 78.06%.

5- تنسيق الثانوي الصناعي قد بلغ 61.04%.

الشروط والمعايير المطلوبة للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية

وهناك يتسأل الطلاب عن الشروط المطلوبة للتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية استناداً لما هو محدد بتنسيق الدبلومات 2018 لجميع الفئات (التجاري- الزراعي -الصناعي -الفندقي) وجائت كالتالي:-

1-يتم فتح باب التقديم لتنسيق الصنايع 2018 والشعب الأخرى وفقًا للتوزيع الجغرافي واجتياز اختيار القدرات بنجاح، بالإضافة إلى اللوائح الداخلية الخاصة بكلية التربية والتجارة، والكليات التي تتضمن شعبة التعليم الفني والزراعة والسياحة والفنادق والهندسة والتعليم الصناعي والخدمات الاجتماعية والتربية النوعية.

2- يمكن لطلاب الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بالتخصص الصناعي وشعبة ترميم آثار والزراعي والتجاري والموسيقي، التقديم بالأوراق الخاصة بهم إلى مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الفنية، بشرط الحصول على ما يزيد عن 70% من المجموع الإجمالي للمواد النظرية في نتيجة الدبلومات الفنية 2018. 3-يسمح تقديم الأوراق إلى مكتب التنسيق من جانب الطلبة الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام ثانوية + سنتان)، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام خمس سنوات عقب الإعدادية) بمجموع يزداد عن 75% بالشهادة.

4-تتضمن القواعد السابقة قبول طلاب جنوب وشمال سيناء الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية بالمعهد الفني التجاري في العريش، وذلك بحد أدنى 60% فما فوق، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1487 بتاريخ 27-12-1990.

5-كل ما يخص نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 التجاري والزراعي والصناعي والفندقي، يرجع إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني يوزارة التعليم العالي ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.

← إقرأ أيضاً: