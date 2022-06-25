نتيجة الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية .. نتائج الثانوية العامة 2022

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة “الصف الثاني عشر” بالكويت من أداء امتحاناتهم، يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور باستمرار من كافة أنحاء الكويت، عن نتيجة الثاني عشر الكويت 2022، وقد أعلنت الوزارة من قبل أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ما زالت مستمرة حتى الآن والكنترول يعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة للانتهاء من تصحيح الأوراق وتصبح النتيجة متوفرة للطلاب.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

والجدير بالذكر هُنا أن توقعت وسائل إعلام محلية كويتية موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 “الصف الثاني عشر” بالكويت، على أن تظهر النتيجة اليوم السبت 25 من يونيو، ولكن حسب ما تم الإشارة إليه من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية في البيان الصحفي الخاص بها، سوف تظهر النتيجة غداً الأحد الموافق 26 يونيو 2022.

نتيجة الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني

لم يتبقى إلا ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج الثانوية العامة في الكويت، وفي سياق الحديث ذاته أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت الدكتور “علي فهد المضف” على ضرورة التزام الهدوء، ولا داعي لانتشار حالة التوتر والقلق بين الطالبة وأولياء الأمور، وأكد على أن الوزارة تحرص على اتباع كافة الإجراءات، ومن خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن النتيجة الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني