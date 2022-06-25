أخبار التعليم

نتيجة الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية .. نتائج الثانوية العامة 2022

ضي عبد الرحمن

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة “الصف الثاني عشر” بالكويت من أداء امتحاناتهم، يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور باستمرار من كافة أنحاء الكويت، عن نتيجة الثاني عشر الكويت 2022، وقد أعلنت الوزارة من قبل أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ما زالت مستمرة حتى الآن والكنترول يعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة للانتهاء من تصحيح الأوراق وتصبح النتيجة متوفرة للطلاب.

نتيجة الثاني عشر الكويت

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

والجدير بالذكر هُنا أن توقعت وسائل إعلام محلية كويتية موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 “الصف الثاني عشر” بالكويت، على أن تظهر النتيجة اليوم السبت 25 من يونيو، ولكن حسب ما تم الإشارة إليه من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية في البيان الصحفي الخاص بها، سوف تظهر النتيجة غداً الأحد الموافق 26 يونيو 2022.

عاجل منصة نظام نور.. كيف اطلع نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1443

أستعلم الآن عبر نظام نور عن نتائج الطلاب 1443 الفصل الدراسي الثالث

نتيجة الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني

لم يتبقى إلا ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج الثانوية العامة في الكويت، وفي سياق الحديث ذاته أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت الدكتور “علي فهد المضف” على ضرورة التزام الهدوء، ولا داعي لانتشار حالة التوتر والقلق بين الطالبة وأولياء الأمور، وأكد على أن الوزارة تحرص على اتباع كافة الإجراءات، ومن خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن النتيجة الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي  وزارة التربية والتعليم الكويتية.
  • سيظهر أمامك ثلاثة أقسام رئيسية.
  • قم بالضغط على قسم الثانوية العامة.
  • كتابة  الاسم بالكامل.
  • كتابة الرقم المدني.
  • سوف تظهر النتيجة فور ظهورها.
ضي عبد الرحمن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.