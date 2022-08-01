نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس كيف تعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي بالإسم وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس صرح الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر قريباً على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وسيتم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين في نهاية الأسبوع القادم، وأنه يجب على الطلاب والطالبات التحلي بالصبر ومتابعة ما يقوله وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي، حيث أن هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الذين حصلوا على أعلى الدرجات هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

صرح وزير التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في أخر الاسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، حيث قال الوزير أن المسابقة في النتيجة ليست بسبب الحصول على الدرجات النهائية ولكن المسابقة بين الطلاب والطالبات في الحصول على أعلى الدرجات، حيث أن نسبة المنافسة للطالب 10% وذلك لا يستطيع ولي الأمر أو الطالب معرفة ذلك، وأن المشرفين على عمليات التصحيح يستطيعون معرفة الطالب المتفوق والغير متفوق وذلك عقب ظهور درجات الامتحان والمجموع الكلي.

كيفية متابعة نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني

أوضح الوزير أن هناك بعض التعليمات البسيطة لكي يتمكن الطالب من فتح صفح النتيجة عبر الموقع الإلكتروني وهي كالآتي يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم، ثم تسجيل حساب جديد عن طريق كتابة الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور، ثم اضغط على كلمة “نتيجة الثانوية العامة” من القائمة الرئيسية، دون الاسم ثلاثي ورقم الجلوس ورقم الهاتف والإيميل الإلكتروني، ثم اضغط على كلمة “عرض النتيجة”، سوف يتم عرض صفحة مدون بها درجات الطالب ومجموعه الكلي، حيث أن المجموع الكلي من 410 درجة.

كيفية الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة عن طريق رقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم، سجل دخول جديد، اكتب رقم الجلوس الخاص بك، واضغط على كلمة “بحث”، سوف يظهر على الشاشة درجات كل المواد والمجموع الكلي، في حالة حصول الطالب على درجات جيدة سوف يعرض الموقع كلمة ناجح، وأما إذا كانت درجات الطالب أقل من المجموع الكلي سوف يتم عرض كلمة راسب.