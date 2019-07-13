نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%… من خلال بوابة الثانوية العامة وعبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم في مصر، الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات فور اعتمادها، وسوف يُعقد المؤتمر الصحفي اليوم برئاسة الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي سيعلن عن نسبة النجاح للقسم العلمي والقسم الأدبي، كما أنه سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 وفي خلال ساعات بعد الإعلان سيكون من حق طلاب الثانوية العامة الاطلاع على النتيجة من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ومن خلال بوابة الثانوية العامة 2019.

اعتمدت نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6

أعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6% بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة:

34 طالب بالتعليم العام.

2 بمدارس المتفوقين STEM

طالب واحد من ذوى القدرات الخاصة

3 طلاب “دمج”.

أوائل الثانوية العامة بالتعليم العام:

(14) طالبا/طالبة شعبة العلمى علوم

(10) طلاب فى علمى رياضة

(10) طلاب فى الشعبة الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2019

أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من التصريحات التي تتعلق بنتيجة الثانوية العامة هذا العام، فقد تم التأكيد على أن نسبة النجاح هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة، كما أن هناك الكثير من الطلاب هذا العام استطاعوا الدخول في قائمة أوائل الثانوية العامة وقد وصل عددهم إلى أربعين طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تكريمهم من خلال وزير التربية والتعليم.

ومن خلال الروابط المُعلن عنها في هذا المقال سيكون لدى الطالب الفرصة في الاستعلام عن مجموعه الكلي، ودرجات المواد التي أدى فيها الامتحان على حسب الشعبة المنتسب لها سواء الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية.

روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

يمكن زيارة بوابة الثانوية العامة أو زيارة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم للحصول على مساحة التعرف على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 عندما يتم إعلانها رسميًا لجميع الطلبة والطالبات في تصريح رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم.