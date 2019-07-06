نتيجة الثانوية العامة 2019| كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح 90% من العينات العشوائية

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 بدأ الطلاب وأولياء الامور البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وموعد المؤتمر الصحفي المنتظر لوزير التربية والتعليم الذي يعلن فيه نسبة نجاح الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية ليطمئن الطلاب على النتيجة التي تحدد مستقبلهم، وبعد ذلك يبدأ البحث عن التنسيق ودرجات القبول في الكليات والمعاهد.

نتيجة العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

قبل أن ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة تم اختيار عينة عشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا لمعرفة النسب التقريبية ومستويات الطلاب وأعطت العينة العشوائية مؤشرات جيدة لمادتي الكيمياء والجغرافيا حيث حقق الطلاب نجاح بنسبة 94.9% في مادة الجغرافيا وحصول 430 طالب على الدرجة النهائية، وكانت نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الكيمياء 83.4% وحصل 992 طالب على الدرجة النهائية في الكيمياء.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح 90% من العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة التي انتهي منها الطلاب في 3 يوليو 2019، وتعمل الكنترولات الأن على انهاء عمليات تصحيح المواد المتبقية في العينة العشوائية وهى الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو ويتم رفع النتيجة على موقع بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

توقعات تنسيق الثانوية العامة

يمكنكم الاضطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المناسبة لهم، والذي لن يتغير كثيراً عن التنسيق في العام الحالي إلا في بعض الكليات التي توجد بها منافسة كبيرة فتتغير عندها درجات القبول.

متابعة نتيجة الثانوية العامة

يمكنكم متابعة نتيجة الثانوية العامة وعرفة آخر أخبار النتيجة باستمرار عن طريق متابعة هذا المقال وعمل تعليق برقم الجلوس لارسال النتيجة لكم وقت الإعلان عنها رسميا من وزارة التربية والتعليم.