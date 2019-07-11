بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع

حالة من الترقب والقلق تسيطر على كافة طلاب الصف الثالث الثانوي وخاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث تُعلن النتيجة خلال ساعات قليلة من خلال موقع اليوم السابع، ومن خلال بوابة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن اعتماد الدكتور طارق شوقي لنتيجة الصف الثالث الثانوي، وسوف يتم الإعلان عن النتائج بعد مؤتمر الغد، وبعد ذلك يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2010 برقم الجلوس اليوم السابع.

حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي تمر في حياة الطلبة، فمنها يتم تحديد مصير كل شخص منهم في حياته المهنية والعلمية، ومما لا شك فيه أن الجميع يرغب بالالتحاق ببعض كليات القمة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

أما عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 فقد تم أعتمادها اليوم السبت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج إلكترونيا غداً عبر موقع اليوم السابع، وعبر بوابة الثانوية العامة، وذلك بعد أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج بشكل رسمي.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اليوم السابع

ومن خلال رابط موقع اليوم السابع يمكن لكل طالب وطالبة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 فور اعتمادها والإعلان عن ظهورها، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وكتابة الشعبة، ثم الحصول على النتيجة، كما يمكن الحصول على من خلال موقع بوابة الثانوية العامة.