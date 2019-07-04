نتيجة الثانوية العامة 2019 بقسميها العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة انتهى طلاب الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام لتبدأ مرحلة البحث عن النتيجة من أجل الإطمئنان على مابذلوه من جهد وتعب طوال العام, ومن خلال موقع كلمة سنتابع مع جميع الطلبة كل ماهو جديد عن موعد ظهور النتيجة, وايضا اخبار التصحيح والمراجعة , حيث صرح مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة خالد عبد الحكم من خلال مؤتمر انعقد اليوم الأربعاء بديوان عام وزارة التربية والتعليم, أنه تم البدء في تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة بجميع الكنترولات مطالبا بعدم التسرع والضغط عليهم بإعلان موعد النتيجة, حتى لا تضغط على القائمين بالتصحيح لكي تسير أعمال التصحيح والمراجعة في هدوء ويحصل كل طالب وطالبة على حقه ودرجاته.

نتيجة الثانوية العامة.

أضاف أنه لا يمكن الإعلان عن الموعد المتوقع نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري, وسيتم إعلان أسماء العشرة الأوائل من خلال مؤتمر رسمي وبعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي, ثم بعد ذلك يتم نشر النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة, وكان طلاب القسم الأدبي انهوا الإمتحانات يوم 1 يوليو , بينا طلاب القسم العلمي انتهوا يوم 3-7 من مادة الرياضيات الجبر والهندسة الفراغية, حيث شارك في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2019 بالقسم الادبي حوالي 264,653 طالب وطالبة بينما القسم العلمي شعبة علوم 268,938 طالب وطالبة و 118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية رياضيات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لاظهار النتيجة على اللإنترنت اتبع الأتي.