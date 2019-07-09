نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.. وموعد ظهورها

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس واحدة من أكثر النتائج التي يتم البحث عليه في الأيام الحالية، حيث يشهد طلاب الصف الثالث الثانوي حالة من الترقب والقلق بسبب اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، فمنذ اليوم الأول من انتهاء الامتحانات بدأت الطلبة والطالبات بالبحث عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الثانوية العامة، من أجل الاطمئنان على مجهودهم طوال العام.

وقد أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح التي أجريت على بعض العينات العشوائية قد تجاوزت نسبة نجاح العام الماضي، وذلك في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، لذا من المتوقع أن ترتفع نتيجة الثانوية العامة 2019 عن غيرها من السنوات السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة، وذلك عن طريق الدخول إلى رابط بوابة الثانوية العامة، ثم أختيار الشعبة الخاصة به سواء كانت علمي” علوم، رياضة”، أو شعبية أدبي، ثم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح، والنقر على كلمة عرض النتيجة، مع العلم أن النتيجة لم تظهر بعد، وسوف تظهر فور اعتمادها والإعلان عن ظهورها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية

حيث أكد مدير الإدارة العامة للامتحانات أن جميع كنترولات التصحيح تعمل جاهدة على الانتهاء من عملية التصحيح من أجل إعلان النتيجة في أقرب وقت، وأنه من الممكن أن يتم الإعلان عنها يوم 15 يوليو.

كما يمكن ترك تعليق أسفل المقال يحتوى على اسم الطالب أو الطالبة والشعبة، ورقم الجلوس، وسوف نقوم بالرد عليك بالنتيجة فور ظهورها.