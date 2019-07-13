نتيجة الثانوية العامة 2019 من اليوم السابع

بعد قليل يتم اعتماد النتجية الرسمية لامتحانات الثانوية العامة في مصر 2019 وتتمنى أسرة موقع “نجوم مصرية” النجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مصر وخارجها، وعبر هذا المقال يُمكنكم معرفة النتيجة فوراً.

وأعلن “خالد عبد الحكيم” مدير إدارة امتحانات الثانوية العامة الموعد المحدد لانتهاء عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ ومن بعده عمليات رصد الدرجات النهائية ثم الإعلان الرسمي عن النتيجة للطلاب.

ويهتم المصريون جميعاً بنتيجة الثانوية العامة إذ أنها المرحلة المصيرية لكل طالب والتي تُحدد وجهته ومستقبله المهني بنسبة كبيرة إذ تُحدد الجامعة والكلية التي يُمكن أن يلتحق بها ومن ثم ينطلق إلى سوق العمل.

رابط نتيجة الثانوية العامة

لمعرفة نتيجتك فوراً يُمكنك الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة اليوم السابع من هنا، ثم كتابة رقم جلوسك أو اسمك والانتظار ثوان حتى تظهر لك قائمة تفصيلية بدرجاتك في جميع المواد التي امتحنت فيها.