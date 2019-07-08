نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

لطلبة وطالبات الثانوية العامة، نقدم لكم نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب انتهاء أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية المقررة على طلبة وطالبات الثانوية العامة في كافة كنترولات الثانوية العامة، تمهيداً لبدء أعمال المراجعة ورصد الدرجات، لتحديد أسماء الطلاب الأوائل في كل قطاع من القطاعات المختلفة بجميع الشعب، لكي يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بإعلانها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة كما هو متبع كل عام.

روابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 :-

بعد أن يتم الانتهاء من أعمال المراجعة والتي تتم على أكثر من مرحلة لضمان الشفافية وحصول كل طالب من طلاب الثانوية العامة على حقه، خاصة وأن الدرجات مهمة جداً، حيث أنها تحدد مصير الطالب فى دخول كليه معينه وقد تؤدي إلى اغترابه بكليات بعيده عن محيطه السكني من أجل الدراسة بهذا المجال، كما أن النصف درجة والدرجة من الممكن أن تحرم الطالب من دخول مجال دراسي معين وخصوصاً في كليات القمة، ولهذا عادة ما يطالب أولياء الأمور والطلاب وزارة التربية والتعليم بالتمهل وأخذ الوقت الكافي عند إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي يتم إعلانها عبر رابط وزارة التربية والتعليم، وكذلك عبر جريدة اليوم السابع الإلكترونية، وجريدة مصراوي الإلكترونية، حتى لا يحدث خطاً يؤدي إلى تعرض الطلاب للظلم، وضياع أحلام الطلاب في الالتحاق بدراسة مجال معين، أو الالتحاق بدراسة مجال معين بعيد كل البعد عن اهتماماته.

ويمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة بأكثر من طريقة، الأولي من خلال الرابط الموجود بالأعلى، والثانية من خلال ترك رسالة في خانة التعليقات بالأسفل تتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها بالبحث عن النتيجة وعرضها.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.