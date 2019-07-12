نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

أدى 669 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة عل مستوى جمهورية مصر العربية، بداية من يوم 8 يونيو وحتى 3 يوليو 2019م، والجميع ينتظر بشغف نتيجة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام والتي من المنتظر أن يعتمدها اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي وذلك طبقًا لتصريحات رسمية من صادرة من وزارة التربية والتعليم .

وكانت الوزارة قد أعلنت اختتام اعمال الكنترول، ومن المنتظر أن يتم اعتمادها اليوم بعد وضعها على cd حتى يتم اتاحتها إلكترونيًا بدءًا من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م، ليطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على مستقبل ابنائهم، حيث تعتبر الثانوية العامة البوابة الرئيسية للمستقبل العلمي والعملي لجميع الطلاب في مصر، فقد تفرق درجة واحدة بين طالب وآخر لدخول كلية معينة، ما يتطلب بذل الطلاب لمجهودات فوق العادة في تلك السنة للحصول على أعلى مجموع ممكن يحقق له طموحه وأهدافه .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

يتطلع جميع طلاب الثانوية في مصر للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2019م، حيث انها حصاد مجهود عام كامل وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن نشر نتيجة الثانوية لها العام ولك بعد ماراثون طويل من الدراسة والامتحانات والتي استمرت ثلاثة أسابيع متواصلة، وقد توالت التصريحات الرسمية لطمأنة الطلاب عل نتيجة هذا العام وذلك طبقًا لنتائج تصحيح العينات لجميع المواد، ويتسنى للطلاب وأولياء امورهم التعرف على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

رابط نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع