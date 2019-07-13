نتيجة الثانوية العامة 2019| رسمياً اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 78.6%

ينتظر طلاب الثانوية العامة المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والذي يعتمد فيه نتيجة الثانوية العامة 2019، في حالة ترقب كبيرة جداً تسيطر على الشارع المصري ومتابعة أكبر وأهم حدث في هذه الأيام وهو نتيجة الثانوية العامة، ونقدم لكم الخريطة الزمنية لنتيجة الثانوية العامة وكيفية الحصول عليها عبر الرابط الرسمي الوحيد للنتيجة والذي له الحق في عرض نتيجة الثانوية العامة.

الخريطة الزمنية لنتيجة الثانوية العامة

اكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة سيتم اعتمادها اليوم السبت 13/7/2019 وستكون متوفرة للطلاب غداً الأحد الموافق 14/7/2019 وتكون في المدارس يوم الاثنين الموافق 15/7/2019 ويتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب بداية من الثلاثاء 16/7/2019.

نتيجة الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم من أعمال تصحيح النتيجة بالكامل للشعبتين العلمية والادبية، ويتم اعتماد النتيجة اليوم وإعلان نسب النجاح ويتم الإعلان غداً عن النتيجة في المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.

الحصول على النتيجة برقم الجلوس

نوفر لكم رابط الحصول على النتيجة عبر الموقع الوحيد الذي له حق عرض النتيجة على الانترنت ليحصل الطلاب على النتيجة برقم الجلوس، ويمكنكم الحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا عبر رابط نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع.

يمكنكم الأن تسجيل البيانات الموضحة في الصورة للحصول على النتيجة فور الإعلان عنها رسميا بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن النتيجة

يمكنكم متابعة النتيجة عبر هذا المقال المُحدث باستمرار لمعرفة آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة، ويمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويُرجى توضيح الشعبة للتسهيل علينا في جلب النتائج مباشرة برقم الجلوس، ونتمني التوفيق لجميع الطلاب في أهم المراحل التعليمية والتوفيق فيما هو قادم في المرحلة الجامعية.

تحديث

اعتمد الأن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6% ويتم عرض النتيجة للطلاب خلال ساعات.