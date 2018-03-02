نتيجة الثانوية العامة 2019 ومصادر تؤكد الخريطة الزمنية وأسماء الاوائل وموعد ظهور النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة

خلال المتابعة المستمرة لنتجية الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، والذي يترقب عدد كبير من أولياء الأمور الطلبة والطالبات عن المدة الزمنية المتبقية لظهور النتيجة وموعد الاعلان عن النتيجة فى مؤتمر صحفى للاعلان عن اسماء الاوائل وموعد ظهور النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، وقد جاء وفقا للخريطة الزمنية ، حيث جاءت كافة التصريحات عن بدء اعلان النتيجة يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 واعلان نسب النجاح ويتم الإعلان عن المؤتمر الصحفى وأسماء الأوائل يوم الاحد الموافق 14 يوليو، لتكون النتيجة بشكل رسمي داخل المدارس ويم الاثنين الموافق 15 يوليو والثلاثاء فتح باب التظلمات أمام الطلاب المتضررين

يتابع عدد كبير من أولياء الأمور وأيضا الطلبة والطالبات عن كثب خلال الفترة الحالية موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية ، والتى من المنتظر ان يتم الاعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة خلال الايام القادمة ومن ثم أعلان أسماء الناجحين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والاستعلام عن نتيجة الطلاب برقم الجلوس الخاص به ، وأكدت عدد م المصادر المطلعة حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 انه كان من المقرر ان يتم الاعلان عنها فى العشرين من الشهر الجارى ، ولكن انتشرت العديد من الاخبار والانباء عن تقديم موعد إعلان النتيجة ، ومع انتشار العديد من الاخبار يتساءل الكثير من الطلاب عن الموعد الرسمي التى تحدده الوزارة فى أعلان النتيجة والذى يمثل هذا عبء كبير على الطلاب وايضا الاسرة بشكل كبيرة وخشية من التنسيق الجامعات .

نتيجة الثانوية العامة 2019

ومع انتشار المزيد من الاخبار كشف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى من خلال المكالمة الهاتفية ببرنامج صباح الورد والذى يذاع على فضائية ten ، حيث أكد من خلال المكالمة الهاتفية إنه يتم أعلان النتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 كأقصى تقدير يوم السبت القادم على ان يتم اعلان اسماء الاوائل بحد يوم الخميس القادم.

وفى الخبر الذى أثار جدل أيضا ما نشره نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم انه تم تقديم الاعلان عن النتيجة والذى ذكر انه يكون يوم السبت وليس السبت وأكد ذلك فى تصريح صحفى ، موضحا” ان كافة الكنترولات مازالت تقوم بتجميع النتيجة على ان تنتهى منها اليوم لتكون على مكتب وزيرة التربية والتعليم صباح الغد الثلاثاء حيث نفى ايضا خالد عبد الحكم ما تردد من تسريب نسب النجاح او الرسوب قائلا انها تلك الأخبار ما هى الا توقعات البعض فقط.