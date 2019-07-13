نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2019 علمى وادبى برقم الجلوس لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التعليم المصرية

آلاف من طلبة الثانوية العامة فى مصر، فى انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2018، ويتابع الجميع التصريحات التى تخرج من المسؤولين فى وزارة التربية والتعليم، حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأخبار عمليات تصحيح أوراق الإجابات، كما يتابع أولياء الأمور، اخبار نتيجة الثانوية العامة، وتنسيق الجامعات، للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وسوف نتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد النتيجة، والروابط التى سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة عليها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

صرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى مكالمة هاتفية لأحد البرامج على قناة المحور، ان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لن يكون قبل منتصف يوليو، وأكد أنه قد تم السيطرة هذا العام على عمليات تسريب الإمتحانات، التى كانت تتم السنين الماضية، وأنه لا صحة لما تردده بعض صفحات الغش عن قدرتها على اختراق كنترول الثانوية العامة، وتغيير النتيجة لصالح أى طالب، وحذر رئيس قطاع التعليم من ابتزاز الطلبة مادياً من قِبل هذه الصفحات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة، خلال النصف الثانى من شهر يوليو، بعد الإنتهاء من تصحيح الامتحانات، والمراجعة الدقيقة لكل أوراق الإجابات، وبعدها سيتم إعتماد النتيجة من وزير التعليم، ونشرها على المواقع الرسمية.

يمكن الحصول على النتيجة عن طريق رقم جلوس الطالب.

المؤشرات المبدئية لنتائج الثانوية العامة، تؤكد ارتفاع النسبة العامة للنجاح بما يصل الى 1%‏ بالنسبة العام الماضي، وأن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة نجاح بعض المواد مثل الفيزياء واللغة الاجنبية الثانية مع انخفاضها في مواد اخرى مثل الكيمياء و الرياضيات التطبيقية.

الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد مساء اليوم الأربعاء الموافق 11/7/2018 نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018.

موقع وزارة التربية والتعليم )

http://natega.thanwya.emis.gov.eg )/ )

(موقع : اليوم السابع )

http://natega.youm7.com ) / )

(موقع: فيتو)

(http://natiga.vetogate.com/ )

تابع معنا أخبار نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت و التى من المقرر أن يعلنها رسمياً وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى و يعلن أيضا نسبة النجاح.