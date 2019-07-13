أشار الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوي، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف يكون منتصف شهر يوليو الجاري، وما زالت تزاول أعمالها بعمل جادّ ودءوب، حتى لا يتم ظلم أي طالب من طلاب المرحلة الثانوية، ومن خلال هذا المقال ننشر أخبار وتفاصيل نتائج الثانوية العامة في مصر بالاسم ورقم الجلوس.

وعلاوة على ما سبق ذِكره، يتطلع طلاب شهادة الصف الثالث الثانوي الحصول على درجات عالية في نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، هذا وبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو، بينما انتهى يوم 1 يوليو الماضي، وسط حالة من الفرح بين الطلاب، بسبب انتهاء كابوس الامتحانات، فقد قالت إحدى الطالبات: “ختامه مِسك”، ليدخل الجميع -طلاب وأولياء أمور- في كابوس أخر، ألا وهو كابوس نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم.

نتيجة الثانوية العامة 2019

قام وزير التربية والتعليم باعتامد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 منذ عدة دقائق بنسبة نجاح تجاوزت 78.6%، ويقوم الوزير بالاتصال هاتفيا بالأوائل من أجل إبداء التهنيئة لهم ودوام التفوق.

أكد موقع اليوم السابع، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم سوف تعتمد خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت، بينما تظهر في المدارس رسميًا يوم الإثنين، على أن لا تتأخر عن ذلك الموعد، خصوصًا أن العد التنازلي للنتيجة بدء بالفعل، مما أدى إلى زيادة قلق وتوتر الطلاب والأهالي.

وحتى هذه اللحظة، لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن أي جديد بخصوص النتائج، ومن خلال هذا التقرير ننشر كافة تصريحات الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي والدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم، كما ننشر روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع ومصراوي والوطن وغيرها.

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الكنترولات سوف تنتهي من أعمالها المتمثلة في التصحيح والمراجعة يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، وسوف يُعلن أسماء أوائل الثانوية العامة يوم 14 يوليو، بينما يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع برقم الجلوس برقم الجلوس يوم 15 يوليو، منتصف الشهر الجاري.

يقوم الوزير طارق شوقي بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع خلال ساعات قليلة، والجميع ينتظر إعلان نتجة الثانوية العامة برقم الجلوس بفارغ الصبر، والجميع على أعصابهم، خصوصًا بعد حصول العديد من الطلاب على النتيجة من الكنترولات، ولكن أكد رضا حجازي أن هذا الكلام عار عن الصحة تمامًا.

تحديد أوائل الثانوية العامة 2019 يتم وفقًا للعديد من المعايير، منها الحروف الأبجدية وأن يكون الطالب مصري الجنسية، ولم يكن راسبًا في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولم يقوم بتأجيل أي مادة، وألا يكون من طلاب المنازل.

ما زلنا نتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة الثانوية العامة، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وسط حالة من القلق والخوف والترقب بين سائر الطلاب، خصوصًا بعد انخفاض نسبة النجاح في مادة الكيمياء، هذا وتم إحالة واضعي امتحاني الفيزياء والأحياء للتحقيق بسبب الأخطاء الموجودة في نموذج الإجابة، وبالفعل انتهت أعمال التصحيح الأسبوع الماضي.

ويترقب الطلاب والأهالي على حدٍ سواء، نتائج الثانوي العام 2019 برقم الجلوس، حيث يحلم الجميع بدخول كليات القمة، لما تتصف بالعديد من المميزات، منها على سبيل المثال لا الحصر، توافر فرص العمل والوظائف بعد إتمام الدراسة، وارتفاع الأجور، فضلاً عن الوضع الاجتماعي المزدهر بين الناس، آملين ألّا يذهب مجهودهم وتعبهم هدر.

وانطلقت أعمال امتحان القدرات لطلبة الثانوية العامة بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان بشكل منتظم، بعدما قام الطلاب بالتقديم لها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتم بدء الاختبارات حسب المواعيد التي سجلها الطلاب، وعن الأوراق المطلوبة تتمثل في إيصال التسجيل الإلكتروني وصورة من رقم الجلوس والرقم القومي بالإضافة إلى صورتين شخصيتين، فضلاً عن الرسوم المطلوبة، وقيمتها 350 جنيه، حسب ما أكده وكيل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلون الدكتور شريف حسن.

قواعد التوزيع الجغرافي بالمحافظات والإدارات التعليمية:

أكد مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موسم تنسيق القبول بالجامعات لكافة الطلاب يبدأ رسميًا عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 بحوالي ثلاثة أيام، من خلال بوابة الحكومة المصرية أو من خلال مكتب التنسيق، كما أن نظام تنسيق القبول بالجامعات العام الجاري سوف يُطبق قواعد التوزيع الجغرافي بشكل ثابت دون أي تغيير.

وسارت أيام الامتحانات بشكل طبيعي جداً، دون حدوث أي مشاكل أو شكاوي من جانب الطلاب أو الأهالي، باستثناء امتحان اللغة الإنجليزية المعروف باللغة الأجنبية الأولى، فقد اشتكى 603 ألف طالب وطالبة موزعين على 1777 لجنة من صعوبة الامتحان، واحتوائه على نقاط صعبة خارج نطاق المنهج الدراسي، وبالأخص سؤال قطعة الفهم، والتي لم تخرج عن إحدى الجرائد البريطانية.

وحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، أن المؤشرات الأوّلية بنتيجة العينات العشوائية مرتفعة، مما يؤكد ارتفاع نسبة نجاح الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب انتهاء أعمال التصحيح خلال العديد من الأيام، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في شهر أغسطس المقبل.

أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أنه من المستحيل تسريب نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع بالاسم أو التلاعب بدرجات الطلاب، حيث أنه يمنع اصطحاب الهواتف ووسائل التصوير في مراكز التصحيح، ومن يحضر إي جهاز تصوير يتم إحالته إلى التحقيق على الفور، بالإضافة إلى أن صفحات الغش الإلكتروني تبتز الطلاب ماديًا، محذراً من اتباعها أو الانسياق لها، وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق أقصى العقوبات على مسربي الامتحانات.

يمكنك – عزيزي الطالب – كتابة رقم جلوسك والشعبة في تعليق لتحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع برقم الجلوس عند إعلانها.