نتيجة الثانوية العامة 2019 ،النتيجة التي ينتظرها الآن الآلاف من الطلبة والطالبات بعد إتمام امتحانات الثانوية العامة 2019 للشعبة العلمية والشعبة الأدبية وكان آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم الاربعاء 2/7/2018،ولكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2019 الخاصة بالتصحيح قد بدأت منذ فترة، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية في كل المواد من خلال موقع بوابة الثانوية العامة من وزارة التعليم ،لكن تم الإعلان عن أن النتائج إلى الآن مبشرة بالخير ويبدو أن النسب ستكون مرتفعة بشكل كبير هذا العام وهذا ما سنعرفه في الأيام القليلة القادمة من خلال نتيجة العينة العشوائية والتنسيق.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

تعرض نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال بوابة الخدمات الالكترونية التي تم وضعها علي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب وتستطيعون الحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال الرابط التالي وأيضا من خلال ترككم تعليق بالاسم ورقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال سنعرض على حضراتكم نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 بوابة الخدمة الإلكترونية

تقدم لنا بوابة الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم موقع هام وهو بوابة الثانوية العامة والذي من خلاله ستظهر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ونتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا المقال لحظة بلحظة فتابعونا.

لازلنا نتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 ،وقد اعلن وزير التربية والتعليم العالي اليوم ان النتيجة سيتم اعتمادها قريبا فور الانتهاء من أعمال التصحيح ولاصحة للأخبار المنتشرة عن ظهور النتيجة الأسبوع القادم.

نسبة النجاح في مواد الثانوية العامة 2019 العينة العشوائية

تم الإعلان عن نسب نجاح المواد المختلفة في الثانوية العامة بعد الإنتهاء من تصحيح العينة العشوائية الخاصة بجميع مواد الثانوية العامة وكانت نسبة النجاح كالتالي:

نسبة نجاح العينة العشوائية الثانوية العامة 2019 المادة نسبة النجاح الفيزياء 85.4% التاريخ 78.2% اللغة الإنجليزية 89.3% اللغة الفرنسية 98.1% اللغة الألمانية 97.2% اللغة العربية 96.5% جيولوجيا 91.8% فلسفة ومنطق 94.1% الكيمياء 71.4% الجغرافيا 94.8% الأحياء 91.5% الجبر والهندسة الفراغية 88% علم النفس 92.6%

أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام ستكون أعلى من العام الماضي ونتابع معكم كافة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة أيضا على أن يتم رفع النتيجة على المواقع الإلكترونية المختلفة، ويمكنك الآن معرفة كافة روابط ظهور نتيجة الثانوية العامة والاشتراك فيها للحصول على النتيجة على الفور.