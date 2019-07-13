وبعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأ طلاب، في البحث عن موعد اعلان النتيجة عبر محركات البحث، وهم فى حالة من التوتر والقلق الشديد، لما تمثله من أهمية فى تحديد مصائرهم فى اختيار الكليات التي يلتحقون بها ليكملوا مسيرتهم الدراسية الى مرحلة التعليم الجامعي والتى يتوقف عليها مستقبل الطالب، وقد ادى الطلاب امتحاناتهم ، فى حالة من السعادة لسهولة الامتحانات والتى جائت فى مستوى الطالب المتوسط، فقط تقدم للامتحانات على مستوى الجمهورية فى هذا العام، 656 ألفًا و343 طالبًا منقسمين بين شعبتى العلمي والأدبي، تم توزيعهم أمام 1777 لجنة.



موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس



كما صرح رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بأن لجان الامتحانات هذا العام مرت بسلام ولايوجد أي تسريب نهائيًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي وذلك بعد تاريخ طويل من الغش مؤكدا ان الامتحانات تتم بنزاهة فقد شهدت اللجان تأمين دقيق، من أجل الحصول على نتيجة تقديرية وعادلة لكل طلاب الثانوية العامة 2019 حيث صرحت مصادر بالإدارة العامة للامتحانات، إنه لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح فى الكنترولات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع انه سيتم الانتهاء من تقدير درجات كراسات الإجابات، في ١٣ يوليو الحالي وبعدها سوف تمر النتيجة في إطار المراجعة، وحصر المؤشرات وتجهيز قائمة أوائل الطلاب،وبعدها يتم تجهيز النتيجة للاعتماد .

نتيجة الثانوية العامة 2019 وقت ظهورهها

ويمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس الدخول عبر بوابة الثانوية العامة فسيتم الإعلان عن نشر نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مباشرة.

ونقدم لكل من يرغب في معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى بالإسم ورقم الجلوس يمكنكم ترك الإسم ورقم الجلوس أسفل المقال وسوف نخبركم بالنتائج فور ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم.

سوف نتابع أهم الأخبار اول باول موعد اعلان نتائج امتحانات الثانوية وذلك عقب اعتمادها ورفع النتيجة على موقع الوزارة خلال الأيام القادمة.

وفى متابعة لاهم اخبار نتائج شهادة الثانوية العامة الدور الثانى اعلن مصدر مسئول انه غدًا الأربعاء الحادى عشر من شهر يوليو الجارى سيتم اعلان قائمة بأسماء أوئل الثانوية العامة في جميع محافظات مصر

اعتمد وزير التربية والتعليم اليوم نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل، والذى بلغ عددهم 54 طالبا وطالبة، منهم 16 طالبا علمى، و17 طالبا علمى رياضة، و17 طالبا ادبى.