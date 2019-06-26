“اليــوم السابع” نتيجة الثانوية العامة 2019 ترم الثاني “ثالثة ثانوي” برقم الجلوس جميع المحافظات

متابعة مستمرة زوار موقعنا الكرام لظهور واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال الساعات القليلة القادمة والتي يترقبها اعين طلاب الثانوي وذويهم لاستخراج النتائج عبر بوابة الثانوية العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويذكر بالعام الدراسي الماضي جاءت نسبة نجاح طلاب الثانوي العام قد بلغت 74%.

ومن المقرر أن تعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 اليوم من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، وسيتم بمشيئة الله إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2018 من خلال مؤتمر صحفي.

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هذا وفي سياق متصل تسود حالة من القلق على الطلاب لمعرفة درجاتهم المستحقة والتي يأمل كل طالب الحصول على الدرجات العالية للنهوض به إلى المرحلة التعليمية الأخرى وهي الجامعة والكلية التي يرغب، فجميعنا نعلم أهمية الثانوية العامة بالمراحل التعليمية، لذا يحرص موقعنا نجوم مصرية بتوفير مساعدة لطلاب الثانوي بترك تعليق يحمل رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجتك فور ظهورها، مع تمنيات موقعنا الناح والتوفيق لميع الطلاب.

استعلم عن نتيجة تالتة ثانوي 2019

ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العام 2019 برقم الجلوس عبر النافذة الموحدة هنـــــــــــــــــــــــــــــــا فقد على الطالب الدخول وتسجيل رقم الجلوس صحيحاً الخاص به ثم اختيار اي شعبة يتبع والضغط على إظهار النتيجة، وكما هو موضح بالصورة من موقع اليوم السابع.

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