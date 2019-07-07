روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول على اليوم السابع ومصراوي وفيتو وبوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg

يعد البحث عن روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول عبر موقع اليوم السابع ومصراوي وفيتو وبوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg) من أهم العناوين البحثية في محرك البحث جوجل، خلال ساعات من انتهاء امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو، حيث تعد نتائج الثانوية العامة 2019 لجميع الفروع العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي من أهم نتائج الطلاب التي تشغل الرأي العام المصري، حيث تعد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول هي طوق النجاة الوحيد للطلاب للدخول إلى الكلية التي يحلموا بها، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019 بعد إعلان نتائج الثانوية العامة خلال أيام.

نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الأول

بعد عام طويل من التعب والجهد والسهر والمذاكرة تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي وبدأت مرحلة ترقب نتيجة الثانوية العامة 2019 لجميع الفروع العلمي علوم ورياضة والأدبي، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها خلال منتصف الشهر الحالي، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول ورصد وتجميع الدرجات.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام كتابة الاسم ورقم الجلوس والفرع في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة فور ظهورها وقبل الجميع .. ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب

نتائج الثانوية العامة 2019

حيث تعد نتيجة الثانوية العامة 2019 من أفضل نتائج الثانوية العامة على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تسريب أي أسئله من امتحانات الثانوية العامة العام الحالي، كما حدث في العامين الماضيين واضطرت وزارة التعليم حينها إعادة الامتحان المسرب للثانوية العامة.

كما بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الثانوية العامة 2019 حوالي 668 ألف طالب وطالبة لجميع الفروع العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي على مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لجميع الفروع

من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019 لجميع الفروع عن العام الماضي، طبقا لما أكدته المؤشرات الأولية لعينات التصحيح :

سجلت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 95.8% في العينة العشوائية من التصحيح.

حيث بلغت النسبة النجاح لمادة الكيمياء هذا العام 71,4% وفي العام الماضي سجلت 73,36%.

ومادة الجغرافيا سجلت في نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2018 قيمة 94,8% مقارنة بنسبة 95,86% خلال العام الماضي.

كما سجلت نسبة النجاح في مادة الأحياء معدل 88.5% مقارنة بـ 86.06% في العام الماضي.

هذا وقد سجلت نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية هذا العام 98.7%.

أما اللغة الأجنبية الأولي فقد سجلت نسبة النجاح هذا العام 89.3%.

نتيجة ثالثة ثانوي 2018 “العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي”

حيث اشتكي طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي الذين خاضوا امتحانات نتيجة ثالثة ثانوي 2019 من صعوبة امتحان علم النفس وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوي الطلاب الممتاز، وأكدت الوزارة أنه عقب الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطالب، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الأول أي شكاوى في جميع المواد .

نتيجة الثانوية العامة 2019 علي اليوم السابع

حيث بحرص موقع اليوم السابع بصفة خاصة ومواقع ومصرواي وفيتو على نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 كما حدث خلال العام الماضي، وننشر في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 عبر اليوم السابع :

بعد اعتماد وزير التعليم نتائج الثانوية العامة

يقوم موقع اليوم السابع بنشر أسماء أوائل الثانوية العامة

نشر خبر يحمل رابط الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

تسجيل رقم الجلوس

تحديد الفرع “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”

الضغط على زر عرض النتيجة

بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg)

كما سيتم نشر نتائج الثانوية العامة 2019 الدور الثاني لجميع الفروع من خلال الموقع الرسمي من وزارة التعليم وهو بوابة الثانوية العامة عن طريق

الدخول إلى بوابة الثانوية العامة

اختيار نتائج الطلاب

تحديد الفرع “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

متابعة نتائج الثانوية العامة جميع المحافظات