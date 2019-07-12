نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم .. رابط النتيجة مُتوفّر بالمقال

من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب صباح اليوم الخميس، بينما تصل المدارس يوم السبت المقبل، حيث يتم تحديد الشرائح بعد الانتهاء من أعمال نتائج الطلاب، ومن خلالها يتم تحديد مدى نسب النجاح من عدمها، واختتمت الكنترولات أعمالها الأسبوع الماضي، على أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 يوم الأحد الموافق 14 يوليو، والنتيجة سوف تعلن في نفس اليوم، كما أن الوزارة تحاول مزاولة أعمالها بكل دقة، لأن أي خطأ سيؤدي إلى إحالة المسئول عنه إلى التحقيق الفوري.

نتيجة الثانوية العامة 2019

يقوم سيادة وزير التربية والتعليم طارق شوقي الآن بعقد مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، وسط حالة من الترقب والانتظار من قبل الطلاب، بسبب تأخر النتيجة بعد أن قام باعتمادها رسميًا عصر أمس الخميس.

وتقدم للامتحانات 644 ألف و715 طالب وطالبة، حضر منهم 413 ألف و79 طالب وطالبة، وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، في ديوان عام الوزارة بقاعة الفيديو كونفرانس، وينقل حدث الاعتماد القنوات الإخبارية على التليفزيون.

وزارة التربية والتعليم

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وأشار مصدر، أن عدد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2019 بلغوا 300 طالبًا وطالبة ولكن سيتم التصفية بينهم، وتم تضمين طالبين من طلاب مدارس المتفوقين ضمن اللائحة، وطالب من طلاب الدمج ضمن قائمة الأوائل، و سوف تتوفر نتيجة الثانوية 2019 بالاسم في المدارس يوم السبت من الأسبوع المقبل، والساعات القليلة الأولى من صباح الخميس هي موعد ظهور النتائج.

وأكد حجازي أنه ينبغي على الطلاب الاستمتاع بالإجازة لحين ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم بالاسم موقع نتيجتك، وعدم اتباع تلك الصفحات، حيث يصعب التلاعب بالنتائج، منوهًا أن امتحانات الدور الثاني سوف تكون في شهر أغسطس، بينما يتم إعلان تنسيق الثانية العامة عقب إعلان النتيجة بثلاثة أيام.

كما أن صفحات الغش تستهدف ابتزاز الطلاب ماديًا، فقد نبّه على الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات، إلا أن بعض الطلاب انساقوا وراءها، حيث أن هذه الصفحات ذهبت تمامًا بلا رجعة، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطبيق أقصى العقوبات على مصوري الامتحانات داخل اللجان، ليكون أمراً رادعًا لِمن يُفكر في مواجهة الوزارة.

وعلاوة على ما سبق، كانت توجد خلية نحل دائبة العمل داخل كنترولات الثانوية العامة، وانتهت لجان الأكابر المعروفة بلجان الغش نهائيًا، بعد تاريخ كبير من الغش، حيث قامت الوزارة بمنع تحويلات الطلاب إلى لجان أخرى، وأُحيل المسئولون عن عمليات التحويل إلى النيابة، وقامت هيئة الوزارة بتركيب كاميرات مراقبة داخل كل لجنة امتحانية، وزيادة أعداد العصا الإلكترونية وتغيير بطارياتها القديمة، كما تم توزيع طلاب الشغب في عدة لجان.

وأتمت كنترولات الثانوية العامة أعمالها، حيث أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس سيكون في النصف الثاني من شهر يوليو، أي منتصف الشهر الجاري، كما أن العينة الأولية للتصحيح مبشرة، ومن خلالها يتضح ارتفاع نسب النجاح في مختلف المواد الدراسية، ما عدا الكيمياء والإنجليزي.

والجدير بالذكر أن اختيار أوائل الثانوية العامة 2019 يتمّ من خلال عدة معايير، على رأسها أن يكون الطالب مصري الجنسية، ولم يسبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، فضلاً عن ترتيب الحروف الأبجدية والمجموع الكلي لدرجات الطالب، هذا وسيتم إعلان أسماء الأوائل قبل نهاية الأسبوع الجاري.

نبضات القلوب تزداد في كل مكان، القلق يسود النفوس ويجتاح القلوب؛ بسبب بدء العد التنازلي على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 ، فقد أعنت المصادر أن نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم لا مجال لتأجيلها، خصوصًا أن الوزارة تحرص على سرعة إعلانها، حتى يطمئن الطلاب وأهلهم، بالإضافة إلى التفرغ تمامًا لوضع نظام الثانوية التراكمي الجديد.

وقال رئيس قطاع التعليم العام، أن التلاعب بنتائج الثانوية العامة 2019 أو تسريبها شيء يستحيل حدوثه تمامًا، وهناك سرية كبيرة في أعمال التصحيح، وهناك تعليميات بعدم دخول المصححين والمقدرين بالهواتف الذكية، مشيراً أنه يتم إحالة كل من يقوم بتصوير أسئلة امتحان أو الإجابات الخاصة به إلى التحقيق بشكل فوري.

وعن موعد تنسيق نتيجة الثانوية العامة 2019 من بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، أكد مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق القبول بالجامعات المصرية سوف يبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس علمي وأدبي بـ 3 أيام، على أن يتم تطبيق نُظم التوزيع الجغرافي دون تغيير.

وأضافت مصادر مسئولة، أن أعمال نتائج الصف الثالث الثانوي انتهت بشكل منتظم ودقيق، دون حدوث مشاكل، مع مراعاة السرية التامة لأعمال التصحيح، وتجري أعمال نتيجة الثانوية 2019 اليوم السابع بمنتهى الدقة والشفافية؛ لكي لا يظلم أي طالب، ويحصل الجميع على حقوقهم كاملة دون ظلم، خصوصًا أن مصلحة الطالب هي الأهم بالنسبة للوزارة، وهذا ما أكده الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وفي وقت سابق، أوضحت نفس المصادر السابقة، أن إعلان النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من منتصف يوليو، على أن تكون تحديداً قبل يوم 14 يوليو، ومع ذلك يصعب تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، لأن أعمال التقدير والمراجعة والتصحيح والرصد ما زالت مستمرة، وتحتاج إلى مجهود شاقّ، حسب كلام سيادة الدكتور رضا حجازي.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم إدراج طالبين من طلاب مدارس STEM للمتفوقين ضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2019 ، بالإضافة إلى تضمن طالب دمج ضمن لائحة الأوائل، حيث أن أوائل الصف الثالث الثانوي يتم الإعلان عنهم قبل ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم كل عام؛ من أجل اعتمادها.

ويعمل موقع “نجوم مصرية” على نشر آخر أخبار نتائج طلاب الثانوية العامة، والتي يترقبها الجميع في مختلف المحافظات، حيث أنها تعتبر أهم مرحلة دراسية قبل مرحلة التعليم الجامعي؛ للتطلع إلى مستقبل مشرق وحياة مهنية رواتبها مرتفعة، ولتلك الأسباب يريد الجميع الحصول على أعلى الدرجات في درجة الثانوية العامة 2019.