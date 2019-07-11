نتيجة الثانوية العامة 2019 رابط مباشر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

بعد مرور وقت كبير من مدة امتحانات الثانوية العامة، ولا يبقى إلا القليل من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث أكد رئيس التعليم العام الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 في منتصف الشهر الحالي على موقع وزارة التربية والتعليم أو عبر بوابة الثانوية العامة المصرية برابط مباشر.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس
- بوابة الثانوية العامة المصرية.
- موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
- رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر اليوم السابع.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، خلال تصريحات خاصة له في المؤتمر الصحفي الذي عقد، بعد انتهاء الامتحانات، حيث قال أن تصحيح ورق إجابات امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل طبيعي طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً، دون حدوث أي تغيرات فيه، وسوف تظهر النتيجة خلال الموعد للإعلان عنها.
ومن جانبه يذكر أن طلاب الثانوية العامة سوف ينتهون من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وذلك لانتهاء أخر يوم في الامتحان بمادتي التربية الوطنية والإحصاء، ويعتبر نظام امتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام هو نظام جديد من نوعه حددته الوزارة لمنع الغش أثناء تأدية الامتحانات، وهو نظام يسمى نظام البوكليت.
وقد اشتكى الكثير من الطلاب من صعوبة الامتحانات معظم المواد للثانوية العامة هذا العام، لذلك ينتظر الجميع ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وخاصة أن الجميع في حالة ترقب لما ظهر في الامتحانات للثانوية العامة في هذه الفترة من السهولة والصعوبة للمواد.
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019
قد أعلن رئيس لجان الثانوية العامة أن الموعد لظهور نتيجة الثانوية العامة من المحتمل ظهورها في نصف الشهر الجاري يوليو 2019، وهناك تساؤلات كثيرة بشأن المواقع الرسمية التي تقوم باعتماد ظهور نتيجة الثانوية العامة، فلم يتم الإعلان من خلال أي موقع إلى الآن، ولكن بشكل أولى سوف يتم ظهورها من خلال موقع معلومات التربية والتعليم، وسوف نقوم بعرض النتيجة بعد ظهورها مباشرة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
ممكن نتيجه رحمه علي زايد 178865
حرام عليكم والله العظيم انا مش عارفة نفسي نجحت ولا ايه
اسماء محمد العزب السيد متولي
رقم جلوسى 357450
ممكن نتيجة احمد علاء احمد مدرسة الاورمان الثانوية الخاصه ناهيا إدارة كرداسة
نتيجه اسراء علي كاظم موسى مدرسه الكوكبه
شكرا ع مرورك يا فندم غدا صباحا ستظهر النتيجة بالتوفيق انشاء الله
ممكن نتيجة رقية محمد منذر
المدرسة النبأ للبنات
المحافظة بغداد الكرخ الثانية