نتيجة الثانوية العامة 2019 رابط مباشر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

بعد مرور وقت كبير من مدة امتحانات الثانوية العامة، ولا يبقى إلا القليل من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث أكد رئيس التعليم العام الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 في منتصف الشهر الحالي على موقع وزارة التربية والتعليم أو عبر بوابة الثانوية العامة المصرية برابط مباشر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وأوضح الدكتور رضا حجازي، خلال تصريحات خاصة له في المؤتمر الصحفي الذي عقد، بعد انتهاء الامتحانات، حيث قال أن تصحيح ورق إجابات امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل طبيعي طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً، دون حدوث أي تغيرات فيه، وسوف تظهر النتيجة خلال الموعد للإعلان عنها.

ومن جانبه يذكر أن طلاب الثانوية العامة سوف ينتهون من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وذلك لانتهاء أخر يوم في الامتحان بمادتي التربية الوطنية والإحصاء، ويعتبر نظام امتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام هو نظام جديد من نوعه حددته الوزارة لمنع الغش أثناء تأدية الامتحانات، وهو نظام يسمى نظام البوكليت.

وقد اشتكى الكثير من الطلاب من صعوبة الامتحانات معظم المواد للثانوية العامة هذا العام، لذلك ينتظر الجميع ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وخاصة أن الجميع في حالة ترقب لما ظهر في الامتحانات للثانوية العامة في هذه الفترة من السهولة والصعوبة للمواد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

قد أعلن رئيس لجان الثانوية العامة أن الموعد لظهور نتيجة الثانوية العامة من المحتمل ظهورها في نصف الشهر الجاري يوليو 2019، وهناك تساؤلات كثيرة بشأن المواقع الرسمية التي تقوم باعتماد ظهور نتيجة الثانوية العامة، فلم يتم الإعلان من خلال أي موقع إلى الآن، ولكن بشكل أولى سوف يتم ظهورها من خلال موقع معلومات التربية والتعليم، وسوف نقوم بعرض النتيجة بعد ظهورها مباشرة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم.